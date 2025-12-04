  • 4 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. La Fiscalía pide…

La Fiscalía pide 148 años de cárcel al investigado por grabar a mujeres en un vestuario deportivo

.

El titular del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Santander declara competente para la celebración del juicio a los juzgados de lo Penal

La fiscalía solicita un total de 148 años de prisión y 190.800 euros de multa para el investigado, como autor de 51 delitos contra la intimidad y un delito de corrupción de menores

Santander, 4 de diciembre de 2025.-

El titular del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Santander ha abierto juicio oral contra un monitor acusado de grabar con su móvil a jugadoras de fútbol mayores y menores de edad en un vestuario deportivo.

En un auto notificado recientemente y contra el que no cabe recurso, el magistrado declara competente para la celebración del juicio contra el investigado a los Juzgados de lo Penal de Santander.

Además, acuerda que preste una fianza de 104.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, y mantiene las medidas cautelares que le impuso durante la instrucción: la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, y la prohibición de aproximarse a centros deportivos y de acercarse y comunicar con las afectadas.

Ocho acusaciones

La apertura de juicio oral se produce después de que el ministerio fiscal y las siete acusaciones particulares personadas hayan presentado sus respectivos escritos, en los que se califican los hechos como delitos contra la intimidad.

En concreto, el magistrado ha abierto juicio oral por dieciocho delitos contra la intimidad sobre mayores de edad, otros dieciocho delitos contra la intimidad sobre menores de edad, catorce delitos continuados contra mayores de edad y un delito continuado contra una menor de edad. La continuidad delictiva se ha aplicado en aquellos casos en los que el investigado presuntamente grabó a la misma persona en varias ocasiones.

Por estos delitos, el ministerio fiscal solicita un total de 148 años de prisión y 190.800 euros de multa, así como inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador deportivo, inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con menores, y prohibición de comunicar y acercarse a las afectadas.

En concepto de responsabilidad civil, pide el ministerio público que el acusado indemnice con 78.000 euros a las perjudicadas. De forma subsidiaria, la fiscalía solicita que lo hagan la empresa que empleaba al monitor y el Ayuntamiento que contrató a la mercantil para la actividad deportiva que se desarrollaba en las instalaciones municipales.

Por su parte, el resto de acusaciones particulares, que defienden a las afectadas que han deseado personarse en la causa, solicitan penas de hasta 271 años de prisión y 10.800 euros de multa.

Dictada la apertura del juicio oral, el Juzgado ahora da traslado a la defensa del acusado para que formule su correspondiente escrito de defensa, como paso previo a elevar las actuaciones al órgano enjuiciador que, en este caso, son los juzgados de lo Penal.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Foto de archivo de un temporal en Santander - (C) Foto: David Laguillo / CANTABRIA DIARIOSe amplían los fenómenos costeros adversos hasta el jueves Detenido un falso instalador de telecomunicaciones por robos en la vivienda de una mujer de 82 años Cantabria fija los diez domingos y festivos de apertura de establecimientos comerciales para 2026

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.