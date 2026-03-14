  • 14 de marzo de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Tragedia El Bocal:…

Tragedia El Bocal: el PSOE pide la dimisión de Gema Igual «por mentirosa o incompetente»

.

Seis jóvenes fallecieron al desprenderse una pasarela

Los socialistas piden que se depuren las responsabilidades de los concejales de Protección Ciudadana y Medio Ambiente y recuerdan que “toda la responsabilidad no puede recaer en la agente que recibió la llamada cuando no hay protocolos de actuación en la Policía Local”

Ainoa Quiñones afirma que que los documentos “son claros”: “la obra se recepciona en 2015, está abierta al uso público y en 2017, en un documento con fecha de 3 de marzo, se comprometen a su mantenimiento a través del servicio municipal de Parques y Jardines”

Santander, 14 de marzo de 2026

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha pedido la dimisión de la alcaldesa, Gema Igual.

“Ha dicho que la pasarela de El Bocal no era responsabilidad del Ayuntamiento. Que no correspondía al Ayuntamiento su mantenimiento. Que no era una infraestructura municipal. Ese ha sido el relato. El problema es que los hechos dicen exactamente lo contrario. Hoy sabemos, por documentación oficial, que esa pasarela fue recepcionada por el Ayuntamiento en 2015”, ha expresado.

Para el portavoz socialista, “si sabía de la existencia de estos documentos y aun así salió públicamente a decir que el Ayuntamiento no tenía responsabilidad estamos ante algo gravísimo porque significa que ha mentido a la ciudadanía, y si no lo sabía, el problema es la incompetencia”.

“La alcaldesa debe dimitir por mentirosa o incompetente”, ha enfatizado.

Fernández ha denunciado durante la rueda de prensa, en la que también ha pedido que se depuren las responsabilidades de los concejales de Protección Ciudadana y Medio Ambiente, y han recordado que “toda la responsabilidad no puede recaer en la agente que recibió la llamada cuando no hay protocolos de actuación en la Policía Local”.

“No hay una tercera opción. Porque en política se puede fallar, se puede equivocar uno, lo que no se puede hacer es engañar a la ciudadanía. Y lo que tampoco se puede hacer es no saber lo que uno tiene que saber para ejercer su responsabilidad”, ha criticado.

Para el portavoz de los socialistas santanderinos, “Santander necesita algo muy distinto a lo que hemos visto estos días. Necesita explicaciones claras. Necesita responsabilidades políticas”. “Y necesita respeto por la verdad”, ha enfatizado.

“Porque las instituciones están para servir a la gente. No para esconderse, no para cambiar el relato, no para intentar trasladar la responsabilidad a otros. La política no puede ser un ejercicio permanente de escapismo”, ha señalado.

Sobre la convocatoria de pleno extraordinario, “cada vez que el Ayuntamiento tiene un problema de comunicación, buscan desviar la atención. Es una constante a lo largo del tiempo”.

“Tras la entrevista al secretario de Estado, Hugo Morán, el ayuntamiento envía un comunicado diciendo que no puede establecer la fecha del pleno hasta que los portavoces determinemos el punto de resolución del orden del día y si conlleva votación”, ha explicado Fernández, que ha señalado que es “algo que no es necesario matizar porque lo que queda claro es que queremos un debate sobre las responsabilidades políticas y técnicas del ayuntamiento en esta tragedia”.

Por su parte la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, ha afirmado que “han llegado los datos, han llegado los documentos y ha llegado la verdad”.

“Frente a las cortinas de humo de los últimos días, frente a las ruedas de prensa precipitadas para evadir responsabilidades y frente a las acusaciones, insultos y mentiras del PP para desviar la atención y salir al rescate de Gema Igual, hoy sabemos la verdad”, ha expresado.

Para Quiñones, “la responsabilidad sobre la Policía Local de Santander es en última instancia de la alcaldesa de la ciudad. Y la responsabilidad sobre el mantenimiento de las pasarelas de El Bocal y del conjunto de la senda costera, que la alcaldesa promocionaba en FITUR, también es responsabilidad política de la alcaldesa de la ciudad”.

“Apelamos, exigimos, haciendo, además, uso de las miserables palabras que ha utilizado el portavoz del Partido Popular de forma indecente en los últimos días, que la alcaldesa de Santander ni mienta ni se esconda y asuma sus responsabilidades”, ha asegurado la portavoz de los socialistas cántabros.

En este sentido, la portavoz socialista ha pedido que “lo haga en honor a la verdad, que lo haga en honor a la ciudad a la que representa y a la responsabilidad que ejerce como alcaldesa de la ciudad”.

Quiñones ha recordado que los documentos “son claros”, la obra se recepciona en 2015 y en 2017, en un documento con fecha de 3 de marzo, se comprometen a su mantenimiento a través del servicio municipal de Parques y Jardines.

“La obra, por tanto, está recepcionada desde 2015, está abierta al uso público y el compromiso de mantenimiento sigue vigente, como ratificaron en 2017, en ese documento de 3 de marzo”, ha reiterado.

Por último, Ainoa Quiñones ha señalado que el ministerio para la Transición Ecológica “ha hecho lo que debía”, remitiendo a la jueza encargada de la investigación toda la documentación que obra en poder del Gobierno de España.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

CCOO denuncia el 'colapso organizativo y la nefasta gestión' en el servicio de bomberos del Gobierno de CantabriaCCOO denuncia el ‘colapso organizativo y la nefasta gestión’ en el servicio de bomberos del Gobierno de Cantabria Dos detenidos por un robo con violencia en Colindres Foto de archivo de un temporal en Santander - (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIOSantander activa el dispositivo preventivo por temporal en la costa
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.