Tragedia El Bocal: el PSOE pide la dimisión de Gema Igual «por mentirosa o incompetente»

Seis jóvenes fallecieron al desprenderse una pasarela

Los socialistas piden que se depuren las responsabilidades de los concejales de Protección Ciudadana y Medio Ambiente y recuerdan que “toda la responsabilidad no puede recaer en la agente que recibió la llamada cuando no hay protocolos de actuación en la Policía Local”

Ainoa Quiñones afirma que que los documentos “son claros”: “la obra se recepciona en 2015, está abierta al uso público y en 2017, en un documento con fecha de 3 de marzo, se comprometen a su mantenimiento a través del servicio municipal de Parques y Jardines”

Santander, 14 de marzo de 2026

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha pedido la dimisión de la alcaldesa, Gema Igual.

“Ha dicho que la pasarela de El Bocal no era responsabilidad del Ayuntamiento. Que no correspondía al Ayuntamiento su mantenimiento. Que no era una infraestructura municipal. Ese ha sido el relato. El problema es que los hechos dicen exactamente lo contrario. Hoy sabemos, por documentación oficial, que esa pasarela fue recepcionada por el Ayuntamiento en 2015”, ha expresado.

Para el portavoz socialista, “si sabía de la existencia de estos documentos y aun así salió públicamente a decir que el Ayuntamiento no tenía responsabilidad estamos ante algo gravísimo porque significa que ha mentido a la ciudadanía, y si no lo sabía, el problema es la incompetencia”.

“La alcaldesa debe dimitir por mentirosa o incompetente”, ha enfatizado.

Fernández ha denunciado durante la rueda de prensa, en la que también ha pedido que se depuren las responsabilidades de los concejales de Protección Ciudadana y Medio Ambiente, y han recordado que “toda la responsabilidad no puede recaer en la agente que recibió la llamada cuando no hay protocolos de actuación en la Policía Local”.

“No hay una tercera opción. Porque en política se puede fallar, se puede equivocar uno, lo que no se puede hacer es engañar a la ciudadanía. Y lo que tampoco se puede hacer es no saber lo que uno tiene que saber para ejercer su responsabilidad”, ha criticado.

Para el portavoz de los socialistas santanderinos, “Santander necesita algo muy distinto a lo que hemos visto estos días. Necesita explicaciones claras. Necesita responsabilidades políticas”. “Y necesita respeto por la verdad”, ha enfatizado.

“Porque las instituciones están para servir a la gente. No para esconderse, no para cambiar el relato, no para intentar trasladar la responsabilidad a otros. La política no puede ser un ejercicio permanente de escapismo”, ha señalado.

Sobre la convocatoria de pleno extraordinario, “cada vez que el Ayuntamiento tiene un problema de comunicación, buscan desviar la atención. Es una constante a lo largo del tiempo”.

“Tras la entrevista al secretario de Estado, Hugo Morán, el ayuntamiento envía un comunicado diciendo que no puede establecer la fecha del pleno hasta que los portavoces determinemos el punto de resolución del orden del día y si conlleva votación”, ha explicado Fernández, que ha señalado que es “algo que no es necesario matizar porque lo que queda claro es que queremos un debate sobre las responsabilidades políticas y técnicas del ayuntamiento en esta tragedia”.

Por su parte la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, ha afirmado que “han llegado los datos, han llegado los documentos y ha llegado la verdad”.

“Frente a las cortinas de humo de los últimos días, frente a las ruedas de prensa precipitadas para evadir responsabilidades y frente a las acusaciones, insultos y mentiras del PP para desviar la atención y salir al rescate de Gema Igual, hoy sabemos la verdad”, ha expresado.

Para Quiñones, “la responsabilidad sobre la Policía Local de Santander es en última instancia de la alcaldesa de la ciudad. Y la responsabilidad sobre el mantenimiento de las pasarelas de El Bocal y del conjunto de la senda costera, que la alcaldesa promocionaba en FITUR, también es responsabilidad política de la alcaldesa de la ciudad”.

“Apelamos, exigimos, haciendo, además, uso de las miserables palabras que ha utilizado el portavoz del Partido Popular de forma indecente en los últimos días, que la alcaldesa de Santander ni mienta ni se esconda y asuma sus responsabilidades”, ha asegurado la portavoz de los socialistas cántabros.

En este sentido, la portavoz socialista ha pedido que “lo haga en honor a la verdad, que lo haga en honor a la ciudad a la que representa y a la responsabilidad que ejerce como alcaldesa de la ciudad”.

Quiñones ha recordado que los documentos “son claros”, la obra se recepciona en 2015 y en 2017, en un documento con fecha de 3 de marzo, se comprometen a su mantenimiento a través del servicio municipal de Parques y Jardines.

“La obra, por tanto, está recepcionada desde 2015, está abierta al uso público y el compromiso de mantenimiento sigue vigente, como ratificaron en 2017, en ese documento de 3 de marzo”, ha reiterado.

Por último, Ainoa Quiñones ha señalado que el ministerio para la Transición Ecológica “ha hecho lo que debía”, remitiendo a la jueza encargada de la investigación toda la documentación que obra en poder del Gobierno de España.