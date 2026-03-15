  • 15 de marzo de 2026
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Seis centros cívicos ofrecen campus de actividades con motivo de las vacaciones escolares de Semana Santa

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Se celebrarán del 30 de marzo al 1 de abril en los centros de San Román, María Cristina, Cazoña, Tabacalera, Camarreal y Juan de Santander

Para inscribirse a cualquiera de ellos, los interesados pueden dirigirse a cada centro o llamar por teléfono a los mismos desde mañana lunes 16 al viernes 20 de marzo

Seis centros cívicos de la ciudad -Mercedes Cacicedo (San Román), Cazoña, María Cristina, Tabacalera, Camarreal y Juan de Santander- ofrecerán campus de actividades y talleres para niños con motivo de las vacaciones escolares de Semana Santa, que se desarrollarán del 30 de marzo al 1 de abril.

Así lo ha anunciado la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, quien ha explicado que el Ayuntamiento sigue dando alternativas de conciliación para las familias que trabajen durante estos días y de ocio para los más pequeños.

Tal y como ha detallado, los seis campus se llevarán a cabo en horario de mañana, con diferentes opciones de horarios para que cada familia elija el que más se adapte a su situación, y consistirán en la realización de talleres de manualidades, de baile, de pintura y juegos dirigidos.

“Desde la Concejalía de Participación Ciudadana ofrecemos estos seis centros cívicos que están distribuidos por diferentes zonas de la ciudad para que los más pequeños jueguen, disfruten y se relacionen con otros menores de su edad”, ha subrayado.

Para inscribirse a cualquiera de los seis campus, los interesados pueden dirigirse a cada centro cívico o llamar por teléfono a los mismos desde mañana lunes al viernes 20.

En el caso del campus de San Román, se llevará a cabo desde la propia Concejalía de forma que, de haber más solicitudes que plazas, habrá un sorteo público.

Por su parte, los campus de Cazoña, María Cristina, Tabacalera, Camarreal y Juan de Santander los organizan entidades colaboradoras.

Toda la información está disponible en la web del Ayuntamiento www.santander.es y en www.centroscivicossantander.com, además de actualizada en las redes sociales de @barriosdesantander (Instagram y Facebook).

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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