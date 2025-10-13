Tres detenidos y otros tres investigados por robos de cableado de alumbrado público

Los hechos se produjeron en Cartes y Meruelo, denunciándose la sustracción de más de 2.000 metros de cableado de cobre, causando un perjuicio económico superior a los 22.000 euros.

Se ha recuperado la mayor parte del cable sustraído.

13 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en dos intervenciones, ha detenido o investigado a cuatro varones y dos mujeres, como presuntos autores de robo de cableado de cobre del alumbrado público, tras cortar el mismo en las arquetas de canalización de dicho cableado.

En estas actuaciones se ha sorprendido a los presuntos autores cuanto intentaban huir, o escondidos para evitar la acción de la Guardia Civil. Se ha recuperado la mayor parte del cable que pretendían sustraer, unos 2.000 metros. Se calcula que el perjuicio económico total para los Ayuntamientos de Cartes y Meruelo puede superar los 22.000 euros.

La primera de las actuaciones tuvo lugar a mediados del mes de septiembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la presencia de dos personas en actitud sospechosa, levantando arquetas del alumbrado público en una de las calles de la localidad de Cartes. Estas personas estaban apoyadas por una tercera, en funciones de vigilancia y transporte.

Con la información conseguida por los agentes, pudieron interceptar un vehículo sospechoso e identificaron a sus ocupantes, un varón y dos mujeres, cuya descripción correspondía con los presuntos autores. En el vehículo transportaban cable de cobre, no pudiendo acreditar su legítima propiedad, siendo intervenido por los agentes.

En indagaciones posteriores se pudo determinar que estas personas eran los presuntos autores de varios cortes de cableado, en diferentes días, en la localidad de Cartes, de donde se sustrajo más de 1.100 metros de cable de cobre, con un perjuicio para el ayuntamiento de unos 8.500 euros. Como resultado de las investigaciones, se ha procedido a investigar a los reseñados, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, recuperando casi la totalidad del cable, e interviniendo las herramientas que habían sido utilizadas a tal fin.

Sorprendidos in fraganti en Meruelo

En otra intervención, en esta ocasión durante la madrugada del pasado viernes 10 de octubre, se procedió a la detención de tres varones, los cuales fueron sorprendidos cuando habían cortado unos 1.000 metros de cable de cobre del alumbrado público de Meruelo.

La Guardia Civil fue informada de actividades sospechosas en la citada localidad de Meruelo que podían estar relacionadas con el robo de cableado.

Con la información con la que se disponía, se sorprendió a tres varones que se habían intentado ocultar ante la presencia de la patrulla de la Guardia Civil, los cuales ya tenían preparado para su transporte el cable que había sido cortado de las arquetas del suministro eléctrico público. En una primera valoración se calcula un perjuicio económico para el Consistorio de unos 14.000 euros.

Estas tres personas, finalmente fueron detenidas, recuperándose la totalidad del cableado sustraído.