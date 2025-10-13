  • 13 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. El Gobierno anima…

#LaligaGate – El Gobierno anima a los afectados por los bloqueos masivos de LALIGA a «ejercer sus derechos por las vías legales»

El Gobierno anima a los afectados por los bloqueos masivos de LALIGA a «ejercer sus derechos por las vías legales»

.
Digiqole Ad

En su respuesta a Gabriel Rufián el Gobierno afirma que «no dispone de datos oficiales sobre el número de páginas o servicios legítimos bloqueados, al no haber recibido información o comunicaciones formales al respecto»

#LaligaGate - El Gobierno anima a los afectados por los bloqueos masivos de LALIGA a "ejercer sus derechos por las vías legales"
LaligaGate – El Gobierno anima a los afectados por los bloqueos masivos de LALIGA a «ejercer sus derechos por las vías legales»

«El Ministerio de Cultura no ha recibido hasta la fecha comunicaciones o quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo», ha respondido el Gobierno a las preguntas enviadas por Gabriel Rufián (ERC) al Congreso de los Diputados sobre los bloqueos masivos e indiscriminados impulsados por la empresa privada LALIGA en connivencia con las principales empresas telefónicas del país.

Pese a que con cada partido de LALIGA miles de webs legítimas son bloqueadas por las telefónicas en virtud de una «torticera» sentencia que permite bloquear rangos enteros de direcciones de Internet Protocol (IP), el Gobierno dice no tener conocimiento de «sobrebloqueos».

«En cualquier caso, el Gobierno sigue con atención la evolución de esta situación y anima a las personas o entidades potencialmente afectadas a trasladar sus casos por las vías previstas, a fin de poder conocer su alcance y, en su caso, facilitar el ejercicio de sus derechos», se afirma en la respuesta.

«El Ministerio de Cultura no dispone de datos oficiales sobre el número de páginas o servicios legítimos bloqueados, al no haber recibido información o comunicaciones formales al respecto. En cualquier caso, considera esencial que este tipo de medidas se ejecuten con las debidas garantías, y anima a las partes afectadas a acudir a los tribunales si estiman que se han producido bloqueos indebidos», se agrega en la respuesta aunque no se explica porqué se alude al Ministerio de Cultura en este caso.

«Tampoco se dispone de información cuantitativa sobre los posibles daños derivados de lo que se ha denominado “LaLiga Gate”, al no haberse notificado oficialmente a la Administración. Con todo, el Gobierno considera importante que, en caso de existir perjuicios, se utilicen los mecanismos judiciales pertinentes para su valoración y reparación».

«La reparación de posibles daños derivados de la ejecución de sentencias corresponde al ámbito judicial. No obstante, el Gobierno considera legítima la preocupación por la existencia de vías ágiles y eficaces para ello, y recuerda que el ordenamiento jurídico ya prevé procedimientos específicos de reclamación por daños y perjuicios».

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Detenido en San Vicente de la Barquera el principal desarrollador de kits de robo de credenciales bancarias en España Desarticulada una banda que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica Santander aumenta un 220% la retirada de residuos de las playas
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.