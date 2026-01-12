  • 12 de enero de 2026
UGT pide una subida salarial del IPC más un 3% en el nuevo convenio de Hostelería de Cantabria

El sindicato, mayoritario en el sector, insta a negociar condiciones laborales atractivas que ‘eviten la escasez de mano de obra disponible

UGT solicitará, entre otras reivindicaciones, una subida salarial del IPC más un 3%, una disminución progresiva de las horas de trabajo y mejoras en la regulación de los fijos discontinuos en el nuevo convenio colectivo de Hostelería de Cantabria, cuya negociación se iniciará este jueves 15 de enero.

Según precisa el sindicato, mayoritario en un sector que emplea a más de 22.000 personas en Cantabria, el nuevo convenio colectivo también tiene que incluir en su contenido “aplicación total de la tercera paga extraordinaria o avances en los descansos semanales, entre otros; además del ajuste del texto a la nueva legislación en aspectos como licencias o camareras de piso”.

Como recalca Javier González, responsable autonómico de Hostelería y Restauración Social de UGT, “la patronal tiene que entender que mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas del convenio colectivo es la única manera de que la hostelería sea una opción atractiva en el mercado laboral para evitar la precarización de las plantillas”.

“Los empresarios son los primeros interesados en evitar que sus trabajadores abandonen en busca de sectores con mejores condiciones económicas o más descanso, por lo que les pedimos un esfuerzo en vista de la buena marcha de un sector que es a día de hoy el motor económico de Cantabria gracias al turismo”, agrega González.

El sindicalista asegura que, “adicionalmente, tenemos intención de trabajar con la patronal en buscar medidas para controlar a quienes no respetan este marco legal y hacen competencia desleal a las empresas cumplidoras, que además son quienes dan mala fama a esta profesión”.

González matiza que “UGT trabaja para unificar una propuesta global de la parte social con la que poder empezar a negociar el convenio colectivo”.

