Una auxiliar de enfermería acepta prisión de un año y nueve meses por acceder al historial clínico de su exmarido

Lo usó en una causa judicial

La acusada ha reconocido los hechos y ha consignado 6.000 euros para reparar los daños causados

Santander, 7 de octubre de 2025.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a un año y nueve meses de prisión a una auxiliar de enfermería por consultar el historial clínico de su exmarido y utilizar la información obtenida en una causa judicial.

El juicio estaba señalado en la mañana de hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria, pero al inicio del mismo las partes han informado al tribunal de que habían alcanzado un acuerdo.

La mujer había consignado 6.000 euros para afrontar las posibles responsabilidades en las que hubiera incurrido, por lo que la fiscalía ha considerado que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Además, la acusada ha reconocido los hechos y ha admitido ser autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, merecedor de la citada pena de prisión, de una multa de 1.680 euros y de inhabilitación absoluta durante cinco años y nueve meses, lo que conlleva no poder acceder a la función pública durante ese periodo.

Según los hechos probados que se van a llevar a sentencia, la acusada, que era auxiliar de enfermería en el Servicio Cántabro de Salud, “siendo consciente del compromiso de confidencialidad contraído, accedió con sus claves informáticas personales al historial clínico” de quien había sido su marido.

Añade que actuó “sin su consentimiento ni conocimiento, y sin que mediara relación asistencial que pudiera justificar tal acceso”.

Lo hizo en trece ocasiones un día y en tres más al día siguiente, utilizando la información obtenida “en perjuicio” de su expareja en los procedimientos judiciales que tenían abiertos.