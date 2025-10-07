La Fiscalía pone el foco en las Zonas de Bajas Emisiones y el PSOE advierte: «La de Santander no resistirá el examen»

Daniel Fernández denuncia que el PP aprueba una ordenanza “vacía y sin fundamento” que puede acarrear sanciones

El PSOE exige un plan de movilidad integral y una ZBE “real, eficaz y participada”

El secretario general y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha advertido que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el Partido Popular “no resistirá el examen de la Fiscalía”, después de que la Fiscalía General del Estado haya solicitado información a los ayuntamientos sobre el cumplimiento de la normativa en materia de calidad del aire y movilidad sostenible.

“La Fiscalía está pidiendo cuentas a los municipios, y lo que presenta el PP no cumple los requisitos mínimos legales, técnicos ni ambientales”, ha señalado Fernández durante su intervención en el Pleno extraordinario. “No basta con dibujar un cuadrado en un plano y llamarlo Zona de Bajas Emisiones”.

El portavoz socialista ha denunciado que el proyecto del PP es una ZBE mínima y vacía de contenido, sin delimitaciones significativas ni estudios de reducción real de emisiones, lo que podría derivar en sanciones por incumplimiento.

“Santander necesita una Zona de Bajas Emisiones de verdad, no un trámite para aparentar que se cumple la ley. La Fiscalía está advirtiendo de que los municipios que no lo hagan correctamente podrían enfrentarse a consecuencias jurídicas”, ha subrayado.

Una ZBE dentro de un ‘plan de movilidad real‘

El Grupo Municipal Socialista ha defendido que la Zona de Bajas Emisiones debe formar parte de un plan integral de movilidad sostenible, con objetivos claros, medidas de apoyo y participación vecinal. Fernández ha reclamado un refuerzo del transporte público, con más frecuencias y líneas bien conectadas; carriles bici seguros y coherentes, no tramos inconexos; prioridad peatonal en calles residenciales y entornos escolares; aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad y aparcamientos en altura para residentes, aprovechando los más de 400 solares vacíos existentes.

“Queremos que Santander funcione, que tenga una ZBE útil, eficaz y planificada. Pero el PP va con las manos vacías: sin plan, sin memoria técnica y sin diálogo con los vecinos”, ha criticado el portavoz socialista.

Responsabilidad política y jurídica

Fernández ha recordado que este no es solo un debate medioambiental, sino también de responsabilidad política y jurídica, ya que el incumplimiento de las obligaciones legales puede tener consecuencias administrativas para el Ayuntamiento.

“La Fiscalía les está avisando: no bastan los anuncios ni los planos sin fundamento. Si no cumplen la ley, habrá consecuencias. Les pedimos que rectifiquen antes de que la justicia medioambiental les pase factura”, ha concluido.

El PSOE Santander ha reiterado su exigencia de retirar la ordenanza actual, ampliar la delimitación de la ZBE con criterios técnicos, presentar la memoria completa y abrir un proceso real de participación ciudadana antes de su aprobación definitiva.