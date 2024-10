→Los sindicatos CCOO, UGT, USO y CSIF y los partidos políticos PSOE, PRC, REC e IU convocan la movilización y animan a la ciudadanía a sumarse de manera masiva para exigir al Gobierno de Cantabria una ‘apuesta decidida por la sanidad pública campurriana’

Una manifestación recorrerá Reinosa el 9 de noviembre contra el ‘desmantelamiento’ de la sanidad en Campoo

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, USO Y CSIF y los partidos políticos PSOE, PRC, REC e IU han convocado una manifestación que recorrerá las calles de Reinosa el próximo 9 de noviembre para denunciar el ‘desmantelamiento’ de la sanidad de Campoo y exigir al Gobierno de Cantabria un ‘cambio de rumbo claro y una apuesta decidida por la sanidad pública’ campurriana.

La movilización, convocada por todas las organizaciones sindicales y partidos políticos de la comarca, a excepción del PP, partirá a las 12:00 horas del Centro de Salud de Reinosa y terminará en el Ayuntamiento.

Así lo han señalado las organizaciones convocantes en rueda de prensa, donde han advertido que “en Reinosa y Campoo sabemos bien lo que es luchar por nuestros derechos, y la sanidad es uno de los que figura en primer lugar”.

“No es la primera vez que nos vemos abocados a salir a la calle en defensa de la sanidad. En su momento nos movilizamos para conseguir un hospital público o ante la ausencia de pediatras y ahora no vamos a consentir que no se sustituyan las ausencias del personal sanitario, que está provocando una sobrecarga en los profesionales que redunda en bajas laborales por estrés”.

Las entidades han animado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación y han recalcado que “si algo ha conseguido el Gobierno de Cantabria en Campoo, es ponernos de acuerdo a todas para movilizarnos”.

Además, han subrayado que “por primera vez, ni el alcalde de Reinosa, ni el resto de los alcaldes populares de Campoo-Los Valles, se han puesto del lado de la ciudadanía, dejando claro que les preocupan más sus intereses personales y políticos que defender y reclamar una sanidad digna y de primera para todos sus vecinos y vecinas”.

Entre los motivos de la manifestación se encuentra el ‘deterioro’ de la atención especializada en el Hospital Tres Mares, donde “ya hemos perdido el servicio de endoscopias y las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria” y “lo próximo será recortar las camas de la hospitalización domiciliaria y donde antes teníamos doce, habrá seis”.

A pesar de que a lo largo de este tiempo “se han podido incrementar el número de especialidades en consultas externas, sobre todo de aquellas más comunes que obligan a desplazarse a un gran número de pacientes, se van mermando poco a poco y el especialista no viene, o viene cada vez menos días”.

En este sentido, han reivindicado que “el Hospital Tres Mares es el hospital de referencia de un área sanitaria y no debe ser considerado un apéndice, sino que el hecho de compartir gerencia con el área de Torrelavega debería servir para resolver problemas y no para desplazar a las y los pacientes y hacer malabarismos con los datos de plantilla y de asistencia para recortar personal y servicios, como está ocurriendo”.

Y los argumentos siguen para convocar la manifestación. Así, se han referido a la ‘mala gestión’ de la Consejería de Salud tras el desplome del techo en el Centro de Salud de Reinosa, permitiendo hacer uso del centro tres días más hasta que se decretó su cierre o la anulación de los servicios de Salud Bucodental, de Fisioterapia o espirometrías, “que obligan a los y las campurrianas a tener que desplazarse a varios kilómetros de distancia de Reinosa, con el perjuicio que eso supone para la ciudadanía y la conciliación laboral y familiar”, sin hablar del estado del servicio de urgencias (SUAP), que cada dos por tres se queda sin médico que pueda salir del hospital ante una emergencia. “Ya son doce las ocasiones en las que hemos estado sin médico y no vamos a permitir que el Gobierno de Cantabria deje nuestra salud a manos de la suerte”.

Los convocantes consideran que hay que ‘alzar la voz para que la sociedad de Campoo se eche a la calle’ para defender lo que tanto costó conseguir y para ‘decirle alto y claro a César Pascual, el consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, que deje de mentir’ cada vez que intenta contrarrestar las denuncias que desde el sur de Cantabria se realizan: “no es verdad que tuvieran un plan para el centro de salud, no es verdad que sólo la falta de médicos sea la causa de que estemos como estamos en el SUAP de Reinosa, no es verdad que el Hospital Tres Mares tenga espacio suficiente para Primaria y especializada y, por supuesto, no es verdad que el verano se haya pasado con algún “sacrificio mínimo”.

Para terminar, las organizaciones convocantes han agradecido la profesionalidad, el sacrificio y la entrega de todas las personas trabajadoras de la sanidad en Campoo así como la paciencia de la población en general ante la situación del centro de salud. Además, han llamado a mostrarse fuertes y unidos en una reivindicación que debe sacar a toda la ciudadanía a la calle porque “si no defendemos y luchamos de forma conjunta por nuestros derechos, está demostrado que nadie lo va a hacer por nosotros”.

“Exigimos soluciones reales y una respuesta por parte del Gobierno, plazos de inicio y fin de la obra del Centro de Salud, programa de recuperación de endoscopias, de especialidades, de cirugía mayor ambulatoria y mantenimiento de las camas de hospitalización domiciliaria”, han advertido las organizaciones, que no descartan trasladar las movilizaciones a las puertas del ejecutivo regional en Santander “si las respuestas son vacías de contenido y se mantiene esta situación”.

