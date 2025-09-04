  • 4 de septiembre de 2025
Valdecilla controla de inmediato un conato de incendio en una habitación con un herido y ocho asistidos por inhalación de humo

La rápida actuación del personal sanitario y de seguridad del centro evitó consecuencias mayores

Santander- 04.09.2025

Durante la pasada madrugada se ha producido un conato de incendio en una habitación individual de la sexta planta del edificio 2 de Noviembre del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, al prenderse fuego el colchón de una cama. El incidente fue controlado de forma inmediata gracias a la rápida y coordinada intervención del personal sanitario y de seguridad del centro.

El paciente hospitalizado en la habitación afectada, un varón de 57 años, presenta una quemadura de tercer grado en aproximadamente el 5 % de la superficie corporal, además de síntomas derivados de la inhalación de humo. Como consecuencia del humo, también han sido asistidos en Urgencias tres profesionales de la unidad, tres efectivos del servicio de seguridad, un paciente hospitalizado y un acompañante, todos ellos con pronóstico leve.

En estos momentos, tan solo permanecen en el Servicio Urgencias tres de los afectados: el paciente que estaba en la habitación donde se ha originado el incendio, un segundo paciente que estaba ingresado y colaboró en el desalojo de la habitación y un guardia de seguridad. Todos ellos evolucionan favorablemente.

Los daños materiales se han limitado a la habitación afectada. No obstante, la intensa humareda obligó a reubicar temporalmente a once pacientes en otras unidades de hospitalización. Una vez desactivada la alerta y verificada la calidad del aire por parte del cuerpo de bomberos, los pacientes pudieron regresar a sus habitaciones de origen.

La Dirección del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha expresado su reconocimiento a todos los profesionales que intervinieron con rapidez y eficacia, evitando que el incidente tuviera consecuencias más graves. Asimismo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a pacientes y familiares, garantizando que la actividad asistencial se desarrolla con total normalidad.

De acuerdo con los protocolos establecidos, el hospital llevará a cabo una revisión interna para analizar las circunstancias del suceso y reforzar, en caso necesario, las medidas de prevención y seguridad ya existentes.

Valdecilla dispone de planes de emergencia plenamente operativos que han demostrado su eficacia en este episodio, asegurando en todo momento la seguridad de pacientes, profesionales y visitantes.

A esta hora la situación se encuentra completamente normalizada y en ningún momento ha existido riesgo para la continuidad de la atención sanitaria.

