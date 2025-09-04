Suances instala tres casetas para compartir libros

Los puntos de ‘bookcrossing’ están instalados en la Plaza de Viares, en la playa de La Ribera y en las inmediaciones del colegio Portus Blendium

La Concejalía de Cultura de Suances, que dirige Fran Gascón, ha procedido el pasado mes de agosto a la instalación de tres casetas para compartir libros ( del inglés «bookcrossing»), que ya se encuentran en funcionamiento y con las que el Consistorio pretende ‘dinamizar y promocionar la lectura entre los vecinos del municipio’.

Con estas tres nuevas instalaciones, ubicadas en el paseo de la playa de La Ribera (puente de madera), en el paseo de la Plaza de Viares y en el CEIP Portus Blendium, junto al pabellón polideportivo, la Concejalía de Cultura continúa trabajando en la puesta en marcha de acciones dinamizadoras en la villa que contribuyen a que Suances se convierta en un municipio de referencia cultural.

El ‘bookcrossing’ es una forma de compartir libros depositándolos en lugares públicos para que otros los encuentren, los lean y los sigan pasando. De esta forma se da una segunda vida a los libros que ya no utilizamos para que otras personas los puedan disfrutar.

La dinámica es sencilla: se puede coger el libro que se desee en cualquiera de las tres casetas de bookcrossing instaladas por el Ayuntamiento de Suances y una vez leído debe dejarse de nuevo en uno de los puntos de recogida para que otra persona lo lea. También existe la opción de “liberar” un libro en el punto de bookcrossing, es decir, depositar un libro particular para continuar la cadena de lectura.

Desde la Concejalía de Cultura de Suances se hace un llamamiento a la colaboración vecinal en el caso de que no haya libros disponibles en alguna de las casetas de ‘bookcrossing’ invitando a enviar un correo a la Biblioteca municipal para que esta proceda a la reposición de ejemplares (biblioteca@aytosuances.com)

Hay que recordar que este proyecto de ‘bookcrossing’ está contemplado como una de las acciones incluidas dentro del I Plan de Infancia y Adolescencia de Suances.