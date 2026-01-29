Cantabria estará el viernes y el sábado en aviso naranja por costeros

Hasta esta medianoche el nivel de riesgo es amarillo

Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Santander- 29.01.2026

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros adversos las jornadas del viernes, día 30, y el sábado, día 31.

En estos momentos, y hasta la medianoche, el nivel de riesgo es amarillo. Durante toda la jornada de hoy se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento de componente oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) al final del día.

Ya con el comienzo del viernes, a las 00:00 horas, se activará el aviso naranja en la costa hasta el final del sábado. La previsión para la primera jornada es de mar combinada del oeste o noroeste de 5 a 7 metros y viento de componente oeste 62 a 88 kilómetros por hora (fuerza 7 u 8) a partir de la tarde; siendo para la segunda de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros y viento del noreste de 62 a 88 kilómetros por hora (fuerza 8 o 9) hasta la noche.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.