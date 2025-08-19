Reabre el teleférico de Fuente Dé y los incendios continúan controlados en el territorio leonés donde interviene el operativo cántabro

En el Parque Nacional hay voluntarios para informar de los lugares a evitar para no comprometer el operativo

Santander- 19.08.2025

Los incendios forestales continúan controlados en territorio leonés, donde sigue interviniendo el operativo cántabro en labores de extinción y prevención. El PLATERCANT se mantiene en su situación 2 y el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) activos para coordinar los trabajos de contención y la evolución tanto del fuego como de la meteorología.

En estos momentos, hay tres flancos en León en los que trabajan bomberos forestales y Agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, dos en Picos de Europa cercanos a la frontera cántabra y otro en Portillo de las Yeguas. En los dos del Parque Nacional, ubicados en los montes Coriscao y Remoña, quedan pequeños restos, por lo que los se encuentran rematando la extinción de puntos aislados. En Portillo de las Yeguas se continúa estableciendo un cortafuegos preventivo con maquinaria pesada, que presenta dificultad en la realización por ser un terreno con importante pendiente y haber en la zona niebla baja.

En el día de hoy están trabajando en el operativo 74 personas, a los que se vuelve a sumar el helicóptero de la Guardia Civil que está realizando un reconocimiento de las áreas fronterizas afectadas por el fuego, y el equipo de los drones del Gobierno de Cantabria también en labores de reconocimiento del terreno.

El teleférico de Fuente Dé vuelve a estar abierto tanto para subir como para bajar al Parque Nacional. El Gobierno de Cantabria solicita a la población, no obstante, que no se realicen rutas en la parte más occidental y se evite la zona de Valdeón, cercana a los fuegos activos en Castilla y León. Para evitar el paso a zonas afectas por los incendios en la provincia de León y el tránsito por áreas complejas, se han desplegado voluntarios de Protección Civil y Naturea en Picos de Europa para informar a los visitantes de las rutas que pueden comprometer el operativo leonés, que mantiene la prohibición de acceso en su territorio.

La meteorología sigue siendo favorable a los intereses del operativo manteniendo temperaturas bajas, inferiores a 18 grados en la zona de los incendios, con altos índices de humedad relativa y, hasta las 14:00 horas, intervalos de nubes y claros en la comarca de Liébana, con tendencia a la entrada de nubes bajas en toda la Comunidad. Se esperan precipitaciones débiles en áreas de montaña. Para mañana, según las previsiones de la AEMET, el viento será flojo y moderado del noroeste, las temperaturas más bajas que las registradas hoy, no se espera que se superen los 16 grados en la zona del incendio, y una humedad relativa muy alta, con llegada de precipitación.