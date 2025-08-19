  • 19 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Reabre el teleférico…

Reabre el teleférico de Fuente Dé y los incendios continúan controlados en el territorio leonés donde interviene el operativo cántabro

.

En el Parque Nacional hay voluntarios para informar de los lugares a evitar para no comprometer el operativo

Santander- 19.08.2025

Los incendios forestales continúan controlados en territorio leonés, donde sigue interviniendo el operativo cántabro en labores de extinción y prevención. El PLATERCANT se mantiene en su situación 2 y el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) activos para coordinar los trabajos de contención y la evolución tanto del fuego como de la meteorología.

En estos momentos, hay tres flancos en León en los que trabajan bomberos forestales y Agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, dos en Picos de Europa cercanos a la frontera cántabra y otro en Portillo de las Yeguas. En los dos del Parque Nacional, ubicados en los montes Coriscao y Remoña, quedan pequeños restos, por lo que los se encuentran rematando la extinción de puntos aislados. En Portillo de las Yeguas se continúa estableciendo un cortafuegos preventivo con maquinaria pesada, que presenta dificultad en la realización por ser un terreno con importante pendiente y haber en la zona niebla baja.

En el día de hoy están trabajando en el operativo 74 personas, a los que se vuelve a sumar el helicóptero de la Guardia Civil que está realizando un reconocimiento de las áreas fronterizas afectadas por el fuego, y el equipo de los drones del Gobierno de Cantabria también en labores de reconocimiento del terreno.

El teleférico de Fuente Dé vuelve a estar abierto tanto para subir como para bajar al Parque Nacional. El Gobierno de Cantabria solicita a la población, no obstante, que no se realicen rutas en la parte más occidental y se evite la zona de Valdeón, cercana a los fuegos activos en Castilla y León. Para evitar el paso a zonas afectas por los incendios en la provincia de León y el tránsito por áreas complejas, se han desplegado voluntarios de Protección Civil y Naturea en Picos de Europa para informar a los visitantes de las rutas que pueden comprometer el operativo leonés, que mantiene la prohibición de acceso en su territorio.

La meteorología sigue siendo favorable a los intereses del operativo manteniendo temperaturas bajas, inferiores a 18 grados en la zona de los incendios, con altos índices de humedad relativa y, hasta las 14:00 horas, intervalos de nubes y claros en la comarca de Liébana, con tendencia a la entrada de nubes bajas en toda la Comunidad. Se esperan precipitaciones débiles en áreas de montaña. Para mañana, según las previsiones de la AEMET, el viento será flojo y moderado del noroeste, las temperaturas más bajas que las registradas hoy, no se espera que se superen los 16 grados en la zona del incendio, y una humedad relativa muy alta, con llegada de precipitación.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Investigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en ValderredibleInvestigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en Valderredible Un control de tráfico de la Guardia Civil - (C) Foto: David Laguillo - CANTABRIA DIARIOPreparado el dispositivo especial de tráfico para el puente del 15 de agosto Avisos amarillos en Liébana y Cantabria del Ebro por altas temperaturas

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.