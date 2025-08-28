  • 28 de agosto de 2025
Agreden a un colaborador de Diario Red en la puerta de su casa

Los agresores han colgado el vídeo en las Redes Sociales

Román Cuesta, colaborador del periódico digital de Pablo Iglesias Diario Red, ha sido agredido por varias personas en la puerta de su casa. La agresión fue grabada en vídeo y difundida en las Redes Sociales, y en el vídeo se observa a varias personas rodeando a Cuesta mientras le increpan con frases como «acosador de mierda».

Una de esas personas, un hombre corpulento que viste camiseta gris y pantalones cortos, propina una leve bofetada a Cuesta, que el agredido consigue frenar con su brazo, y segundos después el colaborador de Diario Red es rociado con algún tipo de spray.

Román Cuesta ha estado desvelando la identidad de cuentas anónimas detrás de las que se esconden diversas personas en la sección «Tirando del hilo» de Diario Red, desenmascarando a quienes desde la publicación denominan «Traficantes de odio» y bulos en Internet.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

