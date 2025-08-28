  • 28 de agosto de 2025
Un detenido en Cantabria por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

.
Hay 16 detenidos en toda España y la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a los investigados

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas

Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y los arrestados en Cáceres y Lugo que, dada la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían, han ingresado en prisión provisional

28-agosto-2025.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas –e investigan a otras 5- por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil.

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y los arrestados en Cáceres y Lugo que, debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían, han ingresado en prisión provisional. La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a los investigados.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

Detenidas 16 personas, e investigadas otras 5, en diferentes provincias españolas

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a las personas implicadas en los hechos. Del total de investigados, los agentes han conseguido identificar a 21 personas ubicadas en nuestro país, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Entre los detenidos destaca un profesor de secundaria en Barcelona; los arrestados en Cáceres y Lugo que -dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían- han ingresado en prisión provisional; y uno de los detenidos en Girona –responsable de la distribución de más de 85.000 archivos- que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Por otra parte, en los registros practicados se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

