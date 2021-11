Antivacunas amenazan a Miguel Ángel Revilla al grito de: «¡A la horca!»

Durante los últimos días la agresividad de estos colectivos marginales ha ido en aumento contra políticos, sanitarios y periodistas

El pasado domingo la mayoría de los Medios de Comunicación de Cantabria recibieron un mensaje de correo electrónico en el que, incluyendo coacciones y amenazas, se exigía trasladar a los cántabros un mensaje antivacunas plagado de delirios y falsedades.

Los movimientos de antivacunas y negacionistas de la pandemia en España no han conseguido convencer a muchas personas, pero cada vez se comportan de forma más agresiva como demuestran las amenazas condicionadas a los Medios de Comunicación cántabros si los periodistas no difundimos su «verdad» a la sociedad cántabra, y los ataques e insultos contra el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla.

Las amenazas más graves contra Miguel Ángel Revilla se están produciendo en los últimos días, tras las afirmaciones del presidente de Cantabria sobre que habría que vacunar a todo el mundo «por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar».

En el grupo responsabilidad de Liberum Asociación en Telegram, una organización que está denunciando a Gobiernos, organismos sanitarios y periodistas, se han llegado a emitir incluso graves amenazas contra el presidente regional al grito de «¡A la horca!», entre muchos otros mensajes.

Es de destacar que nadie parece moderar esos foros porque no se eliminan comentarios y no se reprende a los emisores, permitiéndose todo tipo de amenazas e improperios.

En fechas recientes el presentador de televisión Risto Mejide también ha sido denunciado en una demanda impulsada por Enrique de Diego.

Coacciones y amenazas a los Medios de Comunicación de Cantabria

Los Medios de Comunicación de Cantabria recibimos el pasado domingo 14 de noviembre otro email masivo, que llegó a la práctica totalidad de periodistas cántabros, con coacciones y amenazas si no difundíamos a los cántabros un mensaje repleto de delirios y falsedades sobre las vacunas.

En el mensaje enviado a los periodistas de Cantabria se hablaba de presuntas sustancias presentes en las vacunas contra la covid-19 como grafeno y nanotecnología, algo que ya se ha demostrado que es rotundamente falso, además de mensajes de una presunta «élite sionista globalista» que estaría intentando «crear la enfermedad y la muerte» con las vacunas.

El mensaje contenía las siguientes coacciones y amenazas contra los periodistas cántabros si no nos hacíamos eco del mensaje: «En caso de que ustedes no den orden de paralizar la vacuna en nuestra comunidad autónoma, ustedes estarán colaborando, participando en un crimen contra la salud publica, entre otros muchos delitos, y les recuerdo que el Juicio de Nuremberg, se sentaron en el banquillo a médicos, políticos, policías, etc…Ustedes serán los siguientes, en sentarse en el banquilo, si no paran este genocidio, de toda esta intoxicación que hay en las vacunas, con conocimiento de que se esta atentando contra la salud publica. Y también quedarán uds. SEÑALADOS DE POR VIDA, con nombres, apellidos y fotografía de todo este genocidio, de este delito contra la salud pùbilca, en todos los medios de comunicación existentes hoy en día» (sic, no hemos corregido las faltas de ortografía del mensaje original).

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya tienen en su poder tanto los mensajes con amenazas a Miguel Ángel Revilla como las amenazas y coacciones enviadas a los Medios de Comunicación de Cantabria.