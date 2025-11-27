Arasti reclama al Ministerio que aumente la potencia eléctrica del centro logístico de La Pasiega

El consejero de Industria insiste en la necesidad de que la Planificación de la Red de Transporte de Energía incluya la repotenciación de la subestación de La Pasiega

Eduardo Arasti, en foto de Lara Revilla/Gobierno de Cantabria

Santander- 27.11.2025

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, recabará el apoyo del Parlamento regional para que el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), incluya en la fase de alegaciones de la Planificación de la Red de Transporte de Energía la repotenciación de la subestación eléctrica de Penagos para que el centro logístico de La Pasiega cuente con “la energía eléctrica que necesitan los proyectos empresariales que allí se quieren instalar”.

Uno de ellos, ha dicho, es un proyecto industrial, cuya primera fase supone una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo y, para ello, ha asegurado, el promotor ya ha reservado el suelo industrial en La Pasiega, si bien, ha precisado, “necesita, sólo para su primera fase, seis veces más potencia de energía eléctrica que la planificada inicialmente”.

Por ello, el Gobierno de Cantabria, a través de las alegaciones que va a presentar al documento inicial de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica del Ministerio, solicitará la ampliación de la subestación eléctrica de Piélagos – La Pasiega, de 220 kilovatios, en dos posiciones adicionales de consumo conectadas a la red de transporte con el objetivo de alcanzar los 300 megavatios de potencia.

“El objetivo es habilitar la potencia mínima necesaria para que la primera fase del proyecto industrial que prevé una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo se pueda llevar a cabo en La Pasiega”, ha explicado Arasti, quien ha precisado que estas dos nuevas posiciones no implican ningún gasto de ejecución para el sistema eléctrico español, ya que serán sufragadas por el promotor del proyecto.

La necesidad de incluir en la nueva planificación eléctrica del Ministerio el reforzamiento sustancial de la potencia eléctrica de La Pasiega se fundamenta, según Arasti, en que la anterior planificación para esa subestación, cuya puesta en operación se prevé en 2027, “es insuficiente” al prever tres posiciones de la red de transporte, asociadas al funcionamiento de la subestación, y una posición de apoyo a la distribución que, según la planificación inicial, “es la única” que abastecerá al centro logístico de La Pasiega, estimadas, según la anterior planificación, en 50,2 megavatios.

Cantabria “discriminada”

El consejero ha vuelto a lamentar en su comparecencia ante los medios de comunicación que Cantabria haya sido “discriminada” en la propuesta inicial de la planificación eléctrica del Ministerio, “contemplando una inversión muy por debajo de sus necesidades y del peso de nuestra industria en el conjunto de España”.

En concreto, la inversión que la planificación inicial destina a Cantabria, 54,5 millones de euros, representa el 1,17% de la inversión total del Plan (4.841 millones de euros sin contar las inversiones en integración de renovables, interconexiones internacionales y con las islas) y “está muy por debajo” del peso del Producto Interior Bruto (PIB) industrial de Cantabria en el conjunto nacional, que es del 1,50%.

“La inversión prevista es 16 millones de euros inferior al peso de nuestra industria en el conjunto nacional, un 22 por ciento menos”, ha criticado el responsable de Industria del Gobierno de Cantabria, quien ha considerado que se trata de un documento que no da solución a las necesidades del tejido empresarial de la regional, “no ya a medio plazo, sino, ni siquiera, en el corto plazo”.

Además, ha añadido, “tampoco da solución a las necesidades de proyectos que son estratégicos para Cantabria”, en referencia al Campus Tecnológico Altamira, que supondrá una inversión de 3.600 millones y la creación de “miles de puestos de trabajo bien remunerados”, o al centro logístico de La Pasiega.

Por todo ello, ha recordado que su departamento va a presentar alegaciones a la nueva planificación del Ministerio para corregir una situación que ha calificado de “muy preocupante”, para lo cual ha asegurado que “queremos obtener el respaldo del Parlamento de Cantabria, de los agentes sociales y de la sociedad de Cantabria en su conjunto porque en esta planificación nos jugamos gran parte de nuestro futuro”.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha obtenido el apoyo mayoritario del Parlamento de Cantabria para el proyecto Campus Tecnológico Altamira y ha confiado en que los partidos políticos con representación parlamentaria apoyen en el pleno del próximo lunes “con una unanimidad sin fisuras” la proposición no de ley que va a presentar el grupo parlamentario del Partido Popular en torno a esta reivindicación para que el Centro Logístico de La Pasiega cuente con los 300 megavatios necesarios, en lugar de los 50 megavatios actuales.

“Estamos hablando de un centro logístico de dos millones de metros cuadrados que contará con una estación intermodal a 12 kilómetros de distancia del Puerto de Santander”, ha destacado Arasti, quien ha insistido en la necesidad de contar con el apoyo de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria con la finalidad de visualizar la unanimidad de toda la sociedad de Cantabria ante una petición “imprescindible” para el desarrollo de proyectos industriales “que, sin dicha potencia, se instalarán en otros sitios, perdiéndose una de las mayores inversiones privadas de la historia de Cantabria”, al tiempo que reforzar las alegaciones que el Gobierno de Cantabria va a presentar a la planificación eléctrica del Ministerio.

A la espera del Ministerio

El consejero ha recordado que el Gobierno de Cantabria sigue esperando una respuesta a los compromisos que el Ministerio ha trasladado a la Consejería en varias reuniones en las que se comprometieron a dar cobertura necesaria a los proyectos industriales de Cantabria en la planificación eléctrica 2025-30, así como a seguir trabajando con la Comunidad Autónoma con dicho objeto.

Tal y como ha precisado Arasti, el Gobierno de España se comprometió con Cantabria a que, tras el periodo de alegaciones, la repotenciación de la subestación eléctrica de La Pasiega será incluida en el documento definitivo de la planificación, así como a crear un grupo de trabajo conjunto que, ha lamentado, “a día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta al respecto”.

En este sentido, ha destacado la necesidad de crear ese grupo de trabajo para poder analizar de manera conjunta las mejores soluciones para hacer posibles inversiones superiores a 4.300 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo.

En su opinión, “razones lo suficientemente importantes como para que la reunión comprometida se lleve a cabo lo antes posible”.