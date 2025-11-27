Cinco investigados por apropiarse de 3.345 kilos de cable de cobre de la empresa en la que trabajaban

Dicho cable procedía del tendido telefónico de la zona de Comillas, que estaba siendo retirado.

Se calcula en casi 6.700 euros el dinero obtenido por la venta del cableado.

27 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigados, a cinco varones de entre 30 y 58 años de edad, como presuntos autores de apropiación indebida de cableado de telefonía, que habían retirado como parte de su actividad laboral, si bien, un porcentaje lo vendían y el resto lo entregaban en la empresa para la que trabajaban.

Esta operación ha sido fruto de las inspecciones periódicas que la Guardia Civil realiza a las chatarrerías, entre otras misiones, para verificar la compra/venta de cableado de cobre y su procedencia, descubriendo que los ahora investigados habían vendido 3.345 kilos del mencionado cableado, que debían haber entregado en su centro de trabajo.

En el mes de mayo, y en las inspecciones mencionadas en chatarrerías, se detectaron diferentes partidas de venta de cableado de cobre de líneas de telefonía, indagando por el origen del mismo.

Dichas pesquisas apuntaban que las personas que lo vendían pertenecían a una empresa que realiza trabajos con dicho cableado, por lo que, en principio, dichas ventas podían ser legales.

Durante las indagaciones, pudieron comprobar que las mencionadas personas llegaron con una furgoneta a una chatarrería, donde realizaron venta de cableado, si bien, abandonaron el lugar con parte del cableado que transportaban, resultando esa acción sospechosa para los agentes, al no vender la totalidad del cable, como parte de su actividad laboral para la empresa en la que trabajaban.

La empresa concesionaria de la retirada de cableado del tendido de telefonía en la zona de Comillas, igualmente había denunciado que notaban un descuadre entre el cableado que les llegaba y el que tenían que tener, confirmando a los agentes que no realizaban ventas de dicho cable en chatarrerías.

Finalmente se pudo confirmar que dicho cableado procedía del retirado en la zona de Comillas, localizando ventas de un total de 3.345 kilos en chatarrerías por empleados de la empresa dedicada a su retirada, recuperando parte de ello. Igualmente se calcula que han podido obtener unos 6.700 euros por la venta de dicho cableado.

La semana pasada y en dependencias de la Guardia Civil, se procedió a investigar a los presuntos autores de la apropiación indebida del mencionado cableado.

Esta operación, se unen a otros servicios contra el robo de cableado de cobre, como el realizado la semana pasada, en la que la Guardia Civil detuvo a dos varones por el robo de 2.250 kilos de cableado de telefonía, procedente igualmente de tendidos de telefonía fuera de servicio, recuperando la totalidad del cableado.