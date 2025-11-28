  • 28 de noviembre de 2025
Espacio Joven inaugura la exposición ‘Santander en la mirada’, mosaico de visiones juveniles sobre la ciudad

La muestra colectiva reúne los trabajos de casi veinte jóvenes que han tomado parte en el taller de fotografía “Explora tu mirada”, desarrollado recientemente en el centro municipal

A partir del 15 de diciembre, compartirá espacio con un proyecto itinerante de la asociación ACCAS sobre Educación Afectivo-Sexual

Espacio Joven inaugurará esta tarde, a las 20.00 horas, la exposición ‘Santander en la mirada’, una muestra colectiva que reúne los trabajos de casi veinte jóvenes que tomaron parte en el taller de fotografía “Explora tu mirada”, desarrollado recientemente en las instalaciones del centro municipal.

La exposición reúne una selección de fotografías en las que cada participante muestra su propia manera de mirar Santander, a través de encuadres, detalles, instantes y rincones que revelan su relación personal con la ciudad.

El proyecto ha permitido a los jóvenes iniciarse en el lenguaje fotográfico y en la construcción de imágenes, profundizando en conceptos como la observación y la capacidad de contar una historia a través de una instantánea.

Noemí Méndez ha animado a los vecinos a sumarse a la apertura de la muestra y ha destacado el valor de Espacio Joven como lugar para el aprendizaje y la experimentación creativa.

“Estos jóvenes nos enseñan que Santander puede mirarse de muchas maneras, con curiosidad, con cariño, con sentido crítico o con sorpresa. Su mirada nos recuerda que la ciudad sigue cambiando y que cada generación contribuye a descubrirla de nuevo”, ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de ofrecer programas que empoderen a la juventud a través del arte y la cultura. “Este proyecto demuestra que la creatividad es una forma de participar en la vida de la ciudad. Cuando enseñamos a mirar, también enseñamos a pensar, a expresarse y a convivir. Esa es la esencia de nuestro trabajo en Espacio Joven”, ha remarcado.

‘Santander en la mirada’ podrá visitarse durante todo el mes de diciembre, de manera gratuita, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 horas.

Además, los interesados pueden explorar las obras en formato digital a través de la galería virtual www.artejovensantander.es.

La concejala ha avanzado además que, a partir del 15 de diciembre, esta exposición compartirá espacio con una muestra itinerante de la asociación ACCAS sobre Educación Afectivo-Sexual, compuesta por paneles y materiales visuales diseñados para informar y sensibilizar al público joven sobre temas clave como la diversidad, el respeto, la sexualidad responsable y las relaciones saludables.

“Queremos que Espacio Joven sea un lugar donde se aprende a convivir con respeto, igualdad y libertad. Esta colaboración con ACCAS refuerza nuestra apuesta por la educación afectivo-sexual como parte esencial de la formación de la juventud.”, ha concluido.

