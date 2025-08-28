Arranca el VII Concurso de Guiones Cinematográficos Guionízate «Historias que Inspiran»

La directora general de Cultura Eva Guillermina Fernández destaca que el certamen busca situar el guion en el “lugar que merece, que no es otro que el corazón de la creación audiovisual”

Santander- 28.08.2025

El VII Concurso de Guiones Cinematográficos Guionízate ‘Historias que Inspiran’, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha sido presentado hoy por la directora general de Cultura y Patrimonio, Eva Guillermina Fernández, en el Palacio de Festivales, junto con Tasio Fernández, director del certamen, Andrea Fernández, directora del Festival, y Vicente Vega, presidente de ACuCA y realizador.

Fernández ha destacado que este festival nace con la voluntad de situar el guion en el “lugar que merece, que no es otro que el corazón de la creación audiovisual, porque al final, detrás de cada película, detrás de cada serie, de cada historia que nos emociona, está la palabra”.

La directora ha querido subrayar la importancia del trabajo de los guionistas, muchas veces poco apreciado y desconocido. “Desde la Consejería de Cultura, ha continuado diciendo, entendemos que apoyar este tipo de iniciativas es apostar por la creatividad, por la innovación y por el talento. Y esperamos que este festival, que ya con siete años podemos decir que se ha que se ha consolidado, sea un motor de oportunidades para todos aquellos que creen en el poder transformador de las historias”

Según ha subrayado Tasio Fernández, este es el único festival que hay en Cantabria, y de los pocos que existen de su categoría en España. “Eso quiere decir que realmente desde hace ya bastantes años, estamos apostando para que el guion sea el elemento básico de cualquier producción audiovisual, ya sea corto o largo. Y ese es uno de los objetivos que tiene que tiene este festival”.

El objetivo es descubrir y premiar talentos emergentes en la escritura de guiones, fomentando un vínculo profundo entre los creadores y el patrimonio cántabro. Aunque la temática es libre, se valorará positivamente el empleo de temas que se centren en la riqueza natural, histórica y legendaria de Cantabria, así como la vida rural, la despoblación y otros temas de relevancia social. Este año, como novedad, los ganadores se anunciarán durante la gala del festival con un apoyo audiovisual, otorgando un mayor reconocimiento a los tres primeros puestos.

La fecha límite de entrega de originales será el próximo 16 de septiembre de 2025. La participación está abierta a todas las personas, profesionales o no, menores o mayores de edad, de cualquier nacionalidad, que hayan nacido o estén empadronadas en Cantabria. Los menores de edad deberán incluir un anexo firmado por su responsable legal, padre o madre.

Los requisitos que deben cumplir los guiones presentados son: deberán estar escritos en castellano; tienen que ser inéditos, no producidos ni premiados con anterioridad; la extensión será entre 5 y 12 páginas (sin incluir portada, descripciones u otros materiales adicionales); el formato debe ajustarse al estandarizado profesional, y se presentará un original como máximo por autor.

El jurado valorará la calidad, el interés, la viabilidad y la carga visual de los guiones. La decisión del jurado, formado por profesionales del sector, se adoptará por mayoría simple.

El ganador será premiado con una ayuda económica de 500€ y se le facilitará realizar el cortometraje a partir de su guion, mediante un acuerdo de cesión gratuita del material técnico del que dispone ACuCA Asociación Audiovisual Cántabra (cámara, equipo de iluminación y sonido). El cortometraje resultante será parte de la programación de la próxima edición del festival.

La resolución y entrega del premio al mejor guion cinematográfico 2025 se anunciará en la gala que se realizará el 30 de octubre en Fundación Caja Cantabria. Los guiones premiados serán expuestos en la página web del festival y podrán ser utilizados en la programación de futuros festivales.