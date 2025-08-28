  • 28 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Las banderas rojas…

Las banderas rojas y amarillas tiñen las playas de Cantabria este jueves 28 de agosto

.
Digiqole Ad

Este jueves 28 de agosto muchas de las playas de Cantabria tienen bandera roja, que prohíbe el baño, según se recoge en el informe de Cruz Roja de las 12.00 horas, y bandera amarilla que permite el baño con precaución.

El índice de radiación ultravioleta es alto con un valor de 6.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Entrega Metopa Borealis (de izquierda a derecha): el presidente de la APS y la representante de CANTUR, entregan una metopa al capitán del buque, Esteffan Rauneng - Primera escala del crucero Borealis en el Puerto de SantanderPrimera escala del crucero Borealis en el Puerto de Santander La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa para frenar la erosión en el río Besaya Arranca el VII Concurso de Guiones Cinematográficos Guionízate «Historias que Inspiran»

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.