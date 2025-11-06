Arrancan las obras de remodelación del control de acceso a los muelles de Maliaño y su entorno

Esta actuación, que incluye la sustitución del cerramiento de acceso al Puerto, cuenta con un plazo de ejecución de diez meses y supondrá una inversión de 1,5 millones de euros.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, ha señalado que el proyecto “tiene como finalidad reforzar la seguridad, mejorar la accesibilidad y dotar de una imagen más representativa al único acceso público urbano al recinto portuario, al mismo tiempo que favorece su integración con el entorno de esta zona de la ciudad”.

Santander, 06 de noviembre de 2025. El presidente de la APS, César Díaz, ha destacado esta mañana, durante el inicio de las obras del nuevo cerramiento y remodelación del control de acceso a los muelles de Maliaño y su entorno, que esta intervención “que realizamos de manera conjunta con el Ayuntamiento de Santander” representa “la buena sintonía entre la administración local y la portuaria para impulsar la integración puerto-ciudad”.

Díaz, acompañado en este acto por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado también que“nuestro objetivo, en este caso, es combinar el uso ciudadano con la preservación del carácter portuario, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la representatividad que merece el único acceso público urbano al Puerto”.

Esta actuación que, como ha explicado Díaz, permitirá prolongar el paseo de Antonio López “en un entorno agradable” se ubica en la intersección de las calles Muelles de Maliaño, Antonio López, Carlos Haya y Ruíz de Alda. Un espacio “sobre el que es necesario actuar debido a su antigüedad y al estado en el que se encuentra”.

Por su parte, la regidora ha destacado que esta actuación “refuerza la integración puerto-ciudad y mejora un espacio que es la principal puerta de entrada al recinto portuario desde el entorno urbano”.

Según ha señalado, “el proyecto permitirá renovar la imagen de esta zona, ganar en seguridad y accesibilidad, y dar continuidad al frente marítimo de Antonio López, que en los últimos años ha experimentado una transformación muy positiva gracias a la colaboración institucional”.

“La actuación que hoy comienza es una muestra del buen entendimiento entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, que compartimos el objetivo de hacer del puerto un espacio cada vez más conectado con la ciudad, más funcional y mejor integrado en su entorno”, ha subrayado Igual.

Remodelación control de acceso a los muelles de Maliaño y entorno

Los trabajos, que serán realizados por la empresa Constructora Obras Públicas San Emeterio (COPSESA) suponen una inversión de 1.559.634 euros y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses.

La remodelación, tanto del control de acceso de vehículos a los muelles de Maliaño como del entorno en el que se sitúa, constituye un ejemplo de colaboración institucional, puesto que es licitada y ejecutada por la Autoridad Portuaria, pero cuenta con financiación a cargo del Ayuntamiento de Santander, correspondiente al 50% del presupuesto asignado a la urbanización de los terrenos municipales, que supondrá aproximadamente 137.000 euros sobre el total de las obras.

La actuación incluye la sustitución del cerramiento del acceso al Puerto en este lugar, ya que el resto de vallado del entorno ha sido renovado con cierres de mayor altura y seguridad, siendo ahora el del control de Maliaño un punto sensible del perímetro portuario.

Además, se aprovechará para mejorar la urbanización de la glorieta de acceso, así como los entronques con las calles Marqués de la Ensenada y Sotileza, dando continuidad a los trabajos ya realizados en la calle Antonio López.

La obra de mejora de los accesos al Puerto de Santander y la renovación urbana del entorno forma parte de las propuestas incluidas en el Foro permanente Puerto – Ciudad, constituido por ambas administraciones para garantizar la continuidad y el impulso a los proyectos comunes.