Así plagia LASEXTA artículos de medios digitales sin citarlos

En las imágenes los dos artículos, a la izquierda el de LASEXTA calcado del de la derecha de BandaAncha, publicado dos días antes

LASEXTA, cadena del grupo ATRESMEDIA que lleva meses alertando de los «bulos» en Internet y mantiene una firme campaña contra los creadores de contenidos digitales, ha plagiado completamente un artículo publicado en BandaAancha, un medio especializado en tecnología y telefonía.

El artículo original, publicado por Joshua Llorach el sábado 3 de enero https://bandaancha.eu/articulos/dgt-pasara-itv-balizas-cada-2-anos-11619 fue replicado el día 5 de enero en la web de LASEXTA https://www.lasexta.com/motor/noticias/dgt-pasara-itv-balizas-cada-2-anos_20260105695bd908ea66eb7353272477.html palabra por palabra, incluida la imagen que ilustraba el artículo de BandaAncha.

La copia aparece en la web de Centímetros Cúbicos, un programa de LASEXTA dedicado al motor, y en ningún momento del texto, firmado por un tal Víctor Cerón Huertas, se indica el origen de la noticia de BandaAncha.

Ante esta situación, BandaAncha ha denunciado la copia en su cuenta de Twitter mencionando a la cadena de televisión.

No es, ni mucho menos, la primera vez que desde grandes cadenas se plagian artículos de otros medios digitales a los que, paradójicamente, se ignora o se menosprecia desde los grandes canales.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

