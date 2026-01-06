  • 6 de enero de 2026
  3. Los Reyes Magos…

Los Reyes Magos inundan Cantabria de ilusión

En las imágenes las Cabalgatas de Santander y San Vicente de la Barquera

Este martes 6 de enero todos nos hemos levantado con la ilusión de ver qué regalos nos han dejado Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Pese al intenso frío, la lluvia respetó las Cabalgatas celebradas en Cantabria y miles de niños vivieron con intensidad la noche más mágica del año.

En cada rincón de Cantabria, desde la capital Santander hasta Torrelavega pasando por San Vicente de la Barquera, Isla, Santillana del Mar o cualquier otro municipio cántabro por pequeño que sea, Melchor, Gaspar y Baltasar no han faltado a su cita anual con la magia y con la ilusión.

Miles de niños han tenido la oportunidad de saludar a Sus Majestades, de recoger los caramelos arrojados desde las carrozas e incluso de hablar con Melchor, Gaspar o Baltasar para pedirles sus regalos, y en toda Cantabria los Reyes han sido recibidos por las máximas autoridades de cada municipio.

En muchas poblaciones costeras, los Reyes Magos han llegado en barco, y han vuelto a hacer su magia apareciendo a la vez en todos los rincones de Cantabria.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

