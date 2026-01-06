Los técnicos trabajan para restablecer el suministro de agua en San Vicente de la Barquera
–La rotura de una tubería ha afectado al suministro de agua en varias zonas de San Vicente
San Vicente de la Barquera, 6/01/2026.- La rotura de una tubería ha afectado al suministro de agua en varias zonas de San Vicente de la Barquera.
En estos momentos los técnicos trabajan para restablecer el suministro a la mayor brevedad posible.
Una rotura en la conducción que va desde los depósitos de La Maza y abastece a San Vicente, imposibilita el servicio al casco urbano de San Vicente, La Acebosa y Abaño.
Como medida de urgencia los servicios municipales habilitarán parcialmente servicio desde el depósito municipal de Boria, quedando sin servicio o deficiente las zonas altas de San Vicente, La Barquera, Las Calzadas, La Acebosa y Abaño.
La Consejería se está preparando para abastecer con camiones, si la reparación se retrasa.
Los núcleos rurales de Gandarilla, Barcenal, Hortigal y los diseminados del Hoyo no se prevé que se vean afectados al contar con la reserva de sus depósitos.
El Ayuntamiento pide disculpas a los afectados por esta avería temporal.
- Los técnicos trabajan para restablecer el suministro de agua en San Vicente de la Barquera - 6 de enero de 2026
- Así plagia LASEXTA artículos de medios digitales sin citarlos - 6 de enero de 2026
- Los Reyes Magos inundan Cantabria de ilusión - 6 de enero de 2026