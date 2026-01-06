  • 6 de enero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Los técnicos trabajan…

Los técnicos trabajan para restablecer el suministro de agua en San Vicente de la Barquera

.

La rotura de una tubería ha afectado al suministro de agua en varias zonas de San Vicente

San Vicente de la Barquera, 6/01/2026.- La rotura de una tubería ha afectado al suministro de agua en varias zonas de San Vicente de la Barquera.

En estos momentos los técnicos trabajan para restablecer el suministro a la mayor brevedad posible.

Una rotura en la conducción que va desde los depósitos de La Maza y abastece a San Vicente, imposibilita el servicio al casco urbano de San Vicente, La Acebosa y Abaño.

Como medida de urgencia los servicios municipales habilitarán parcialmente servicio desde el depósito municipal de Boria, quedando sin servicio o deficiente las zonas altas de San Vicente, La Barquera, Las Calzadas, La Acebosa y Abaño.

La Consejería se está preparando para abastecer con camiones, si la reparación se retrasa.

Los núcleos rurales de Gandarilla, Barcenal, Hortigal y los diseminados del Hoyo no se prevé que se vean afectados al contar con la reserva de sus depósitos.

El Ayuntamiento pide disculpas a los afectados por esta avería temporal.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Todo preparado en San Vicente de la Barquera para la Cabalgata de Reyes Magos el lunes 5 de enero Default ThumbnailCCOO advierte que Cantabria cierra 2025 con una leve caída del paro que ‘no sirve para paliar la inestabilidad del mercado laboral’

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.