  • 14 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Astillero lanza una…

Astillero lanza una campaña de firmas contra los proyectos eólicos

.
Digiqole Ad

El municipio rechaza la conexión de todos los parques eólicos que pretenden conectarse a la subestación y activa una campaña de firmas para reforzar la oposición vecinal

Presentadas alegaciones contra los proyectos eólicos que pretenden conectar varios parques en la subestación de Astillero. El equipo de gobierno impulsa además una campaña de apoyo ciudadano para reforzar esta oposición mediante la recogida de firmas.

Los proyectos contemplan nuevas torretas eléctricas y subestaciones anexas a la ya existente para canalizar molinos que pretenden ubicar en Castilla y León y en los Valles Pasiegos, lo que, a juicio del Consistorio, ‘convertiría al municipio en un mero punto de conexión con impacto sobre el entorno y la calidad de vida’.

«El municipio no puede convertirse en la regleta de Cantabria. Hemos presentado alegaciones y pedimos a los vecinos que se sumen firmando en contra de unos proyectos que se quieren imponer sin tener en cuenta nuestro entorno ni nuestra voz», afirma el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón.

Para facilitar la participación, se ha habilitado en la primera planta del Ayuntamiento un espacio de firma abierto a todas las personas que deseen mostrar su oposición. El consistorio opina que estas infraestructuras «no aportan beneficios al municipio».

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Detenido en San Vicente de la Barquera el principal desarrollador de kits de robo de credenciales bancarias en España Ainoa Quiñones - Foto PSOE - El PSOE critica que el futuro alcalde de Tudanca "ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas"El PSOE critica que el futuro alcalde de Tudanca «ya tiene todo un historial de mentiras a sus espaldas»

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.