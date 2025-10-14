Astillero lanza una campaña de firmas contra los proyectos eólicos

El municipio rechaza la conexión de todos los parques eólicos que pretenden conectarse a la subestación y activa una campaña de firmas para reforzar la oposición vecinal

Presentadas alegaciones contra los proyectos eólicos que pretenden conectar varios parques en la subestación de Astillero. El equipo de gobierno impulsa además una campaña de apoyo ciudadano para reforzar esta oposición mediante la recogida de firmas.

Los proyectos contemplan nuevas torretas eléctricas y subestaciones anexas a la ya existente para canalizar molinos que pretenden ubicar en Castilla y León y en los Valles Pasiegos, lo que, a juicio del Consistorio, ‘convertiría al municipio en un mero punto de conexión con impacto sobre el entorno y la calidad de vida’.

«El municipio no puede convertirse en la regleta de Cantabria. Hemos presentado alegaciones y pedimos a los vecinos que se sumen firmando en contra de unos proyectos que se quieren imponer sin tener en cuenta nuestro entorno ni nuestra voz», afirma el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón.

Para facilitar la participación, se ha habilitado en la primera planta del Ayuntamiento un espacio de firma abierto a todas las personas que deseen mostrar su oposición. El consistorio opina que estas infraestructuras «no aportan beneficios al municipio».