  14 de octubre de 2025
El nuevo «sablazo» de cotizaciones enfada a miles de autónomos españoles

ATA denunció el nuevo «sablazo» tras conocerse una subida en la cuota de autónomos en España

Día catorce de octubre y millones de autónomos españoles nos preparamos para rendir cuentas ante las autoridades, en forma de los famosos trimestrales que hay que pagar por los distintos impuestos. Muchos, créanme.

Entre otros, estos son algunos de los impuestos más habituales que los pequeños autónomos tienen que pagar cada tres meses, tanto si han tenido ingresos como si no: Retenciones de Personal.- 3ºTrimestre.- (111); Retenciones de Alquiler de Locales.- 3º Trim.-(115); Retenciones de Alquiler de Negocio.- 3º Trim.- (123); Pago a cta. RENTA 2025.- 3º Trimestre.- (130-131); I.V.A. 3º Trimestre 2025.- (303); Operaciones Intracomunitarias CEE.-; Pago a cuenta Impuesto Sociedades 2025 (202).

La cuota subirá de un 8,7% a un 34,9%

Y sin olvidar la cuota de autónomos, inconmovible cada mes tanto si facturas como si no, que es la que ha generado el mayor revuelo en las últimas horas tras conocerse la intención del Gobierno de impulsar una nueva subida a esta pesada carga para los autónomos.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) Lorenzo Amor denunció ayer este «sablazo»: «Lo digo alto y claro para que se oiga hasta en Egipto… La propuesta que ha presentado hoy el Gobierno para subir las cotizaciones a los autónomos en 2026,es un nuevo sablazo -Sube las cotizaciones el próximo año 200€/año a quien no gana ni 3000€ -450€/año a quien gana 30.000€ -Sube entre 1000€ y 2500€/año a quien gana más de 38.000€ Y eso solo en 2026..Pretenden otra para 2027 y 2028 Con el aval de @autonomosata…NO Que lleven el RDL al Congreso y se retraten los partidos políticos,pero no con nuestro apoyo La propuesta de mejorar el cese de actividad es un blufff», afirmó Amor en su cuenta de Twitter (X).

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
