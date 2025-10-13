  • 13 de octubre de 2025
Restablecida la apertura del puente de Raos para el acceso de embarcaciones a la dársena de Maliaño

La infraestructura, que sufrió una importante avería en febrero, ha entrado en servicio tras la reparación de la hoja móvil del lado Raos y las pruebas previas realizadas durante la semana pasada.

El presidente de la APS, César Díaz, ha asegurado que “desde el primer día” la reparación del puente ha sido “una prioridad” para la administración portuaria, que ha dedicado “cuantiosos recursos técnicos, económicos y humanos a ponerlo en servicio lo antes posible y minimizar las afectaciones”.

Santander 13-10-25. El presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha anunciado esta mañana “la reapertura del puente de Raos, tras haber completado la reparación de la hoja basculante del lado Raos”. De esta manera,queda restablecido el acceso de embarcaciones a la dársena de Maliaño y, por tanto, la actividad pesquera en su ubicación habitual, junto a la lonja, “tal y como hemos comunicado ya a los representantes del sector”.

Díaz ha agradecido a los usuarios de la dársena “su paciencia” ante una avería totalmente sobrevenida e inesperada que, en todo momento, “ha sido una prioridad” para la Autoridad Portuaria y a la que ha habido que dedicar “cuantiosos recursos técnicos, humanos y económicos, con un presupuesto estimado de 1,3 millones de euros”para recuperar la normalidad“en el menor tiempo posible” ycon el objetivo de “minimizar las afectaciones a la actividad del sector pesquero”.

Los trabajos realizados, no solo se han centrado en la reparación de las patologías detectadas, sino también en la asistencia técnica de ingenierías, calculistas de estructuras, controles de calidad, instalación de sensores y monitorización de los mecanismos del puente móvil.

Una vez concluida esta reparación y la puesta en servicio del puente, está previsto afrontar la subsanación de los problemas identificados en la otra hoja móvil, la del lado Maliaño, sin que ello afecte al acceso a la dársena.

La APS que, en todo momento, ha mantenido informados tanto a la consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación como a la Cofradía de Pescadores, habilitó un atraque en el Muelle de Margen Norte para que las operaciones pesqueras pudieran continuar en las mejores condiciones posibles.

Ahora “tras ocho meses de intenso trabajo por parte de la APS”, las operaciones podrán recuperan la normalidad, ha concluido Díaz.

