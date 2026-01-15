ATA denuncia que las trabas burocráticas cuestan 120 millones a los autónomos

Ana Cabrero: “Llevamos años oyendo hablar de simplificación, pero la realidad es que cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo”

En la imagen una moneda de Euro físico, que cada vez cuesta más ganarlo y se esfuma más rápido – (C) Foto: David Laguillo-CANTABRIA DIARIO

En el total del territorio español supone un coste de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos

Santander, 15 de enero de 2026. La Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria, ATA Cantabria, denuncia la ‘insoportable’ carga burocrática que soportan los más de 41.000 autónomos en Cantabria.

Los datos son contundentes: un trabajador por cuenta propia destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Esta dedicación no solo supone una ‘pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo’. Teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 200 horas representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo.

En términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Cantabria 120 millones de euros al año y más de 8.200.000 horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos. En el total del territorio español supone un coste de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos.

En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración. El 92% de los autónomos señala en el Barómetro de ATA de cierre de 2025 que ‘las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación’.

De hecho, la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, como principal ejemplo, es una de las tres medidas urgentes que han marcado los autónomos como prioritaria en el último Barómetro de ATA.

Esta situación se agrava para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes.

La burocracia «ahoga» a los autónomos

“La burocracia está ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega. La realidad es que cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo”, señala Ana Cabrero, presidenta de ATA Cantabria. “Cada vez hay más normas que suponen más trámites y más obligaciones. Se necesita un cambio radical porque la burocracia está ahogando y asfixiando a los autónomos”.

Por todo ello, ATA Cantabria, advierte que el actual sistema es insostenible. “Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza. Menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico. No podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador. Necesitamos una administración facilitadora que no nos complique la vida. En ese sentido la Ley de simplificación de trabas administrativas y de eliminación de trabas del gobierno de Cantabria esperamos que sirva para ese fin. Esa es la estrategia que se debe de seguir trabajando, desde una administración autonómica que no pretende estorbar sino acompañar. Ese es el camino para mantener el tejido productivo y que crezcan los autónomos y los empleadores”, concluye Ana Cabrero.