Dos detenidos por robos con fuerza en Santander

Uno fue detenido al ser sorprendido por los agentes cuando forzaba la cerradura de la puerta de un establecimiento comercial, y otro fue detenido dentro de un centro comercial portando oculto entre sus ropas, un ordenador portátil y un cargador, todo ello valorado en más de 400 euros

15-enero-2026. Agentes de Policía Nacional han detenido en los últimos días a dos hombres como presuntos autores de delitos de robo con fuerza. Uno de ellos fue sorprendido “in fraganti” el pasado día 8 de enero, cuando pretendía acceder a un comercio. Por otro lado, el otro individuo fue detenido tras haber sustraído efectos en una gran superficie comercial de Santander.

Intervención policial en comercio de La Albericia

En torno a las 23:30 horas del pasado día 8 de enero, el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional, recibió la llamada de un ciudadano que alertaba sobre la presencia de un varón intentando forzar la puerta de acceso de un establecimiento comercial ubicado en la zona de La Albericia.

De manera inmediata, el CIMACC-091 traslada la información a los indicativos policiales en servicio, personándose rápidamente en el lugar una dotación de la Policía Nacional, la cual sorprendió a un individuo agachado frente a la cerradura de la puerta, intentando forzar la cerradura del establecimiento comercial con una llave inglesa.

Asimismo, los agentes localizaron junto al presunto autor, una mochila que contenía cuatro destornilladores, un embellecedor de puerta, un gorro y un par de guantes. Tras comprobar que la puerta de acceso al establecimiento presentaba daños visibles en la cerradura, los policías procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, siendo trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas.

Intervención policial en centro comercial de Santander

En la mañana del 11 de enero, se recibió llamada en el CIMACC-091, a través de la que personal de Seguridad Privada de una gran superficie comercial de Santander, alertando sobre la presencia de un joven que se encontraba deambulando por la cubierta del centro comercial, intentado acceder al interior del mismo.

Inmediatamente, agentes de Policía Nacional acudieron al centro comercial, donde se entrevistaron con los Vigilantes de Seguridad, quienes confirmaron que habían detectado a un individuo, con quién ya habían intervenido esa misma noche, creyendo que pretendía acceder al interior del centro a través de su cubierta.

Conocidas esas circunstancias, los agentes, con la colaboración de los Vigilantes de Seguridad, desarrollaron un dispositivo para la localización de esa persona. Transcurrido un tiempo, el individuo fue hallado en el interior de una de las salas de descanso del personal del centro, a la cual había accedido tras forzar una de las ventanas de la misma, cuya chapa metálica se encontraba arrancada de la pared.

Seguidamente, a esta persona se le intervino un ordenador portátil y un cargador, que ocultaba en sus ropas, todo ello valorado en más de 400 euros. Además, la inspección realizada permitió localizar la caja del ordenador sobre un armario del cuarto de descanso del personal del centro. Ante estas evidencias, los agentes procedieron a la detención del hombre, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, siendo trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Detención y puesta a disposición judicial

En ambos casos, una vez finalizadas las diligencias de investigación, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, donde se decretó su respectiva puesta en libertad.

Colaboración ciudadana

Desde Policía Nacional recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana, para que en el caso de que si observa alguna persona que le infunda sospecha merodeando por el vecindario, edificio, piso, portal, escaleras o ruidos a horas no habituales, contacten con el 091 en la mayor brevedad o a través de la aplicación Alertcops, aportando toda la información posible sobre lo observado.