  • 29 de septiembre de 2025
En la imagen uno de los puentes de La Viesca, el que no se mueve y no tiene emoción – Avances en la gestión del ANEI de La Viesca – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Avances en la gestión del ANEI de La Viesca

Susinos ha presidido la Comisión de Seguimiento donde se ha acordado iniciar la redacción de un documento que recoja las actuaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de este espacio

En la imagen uno de los puentes de La Viesca, el que no se mueve y no tiene emoción – Avances en la gestión del ANEI de La Viesca – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha presidido la reunión de trabajo entre la Consejería de Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de Torrelavega y el Ayuntamiento de Cartes para avanzar en la gestión del ANEI de La Viesca, con la presencia también de los alcaldes Javier López Estrada y Lorena Cueto.

Según ha detallado la consejera, el principal objetivo de esta comisión de seguimiento es abordar la situación del Área Natural de Especial Interés (ANEI) de La Viesca y sentar las bases para una gestión conjunta de este importante entorno natural.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega, Patricia Portilla, y el concejal de Patrimonio y de Obras de Cartes, Luis Carlos Rubios, e ha fijado convocar una nueva reunión en las próximas semanas para comenzar la redacción de un documento de gestión que recoja las actuaciones necesarias para “el adecuado funcionamiento, conservación, difusión y divulgación del espacio natural de La Viesca”, ha confirmado los alcaldes.

Para la consejera, «la Viesca es un espacio de gran valor natural, patrimonial y social, y desde la Consejería queremos impulsar una colaboración real entre administraciones para garantizar su protección y aprovechamiento sostenible para todos los vecinos y ciudadanos de Cantabria”.

Javier López ha destacado «la importancia de dar pasos firmes hacia un modelo de gestión coordinado que permita mantener y poner en valor La Viesca como un pulmón verde para la comarca del Besaya».

Por su parte, la alcaldesa de Cartes ha subrayado «la voluntad de colaboración de las administraciones implicadas para trabajar en un documento realista y eficaz, que responda a las necesidades actuales del entorno y de quienes lo disfrutan».

Desde las tres administraciones se ha manifestado la intención de continuar avanzando de manera coordinada, con el objetivo común de preservar y mejorar uno de los espacios naturales más valiosos del centro de Cantabria.

La Viesca es un espacio de más de 78 hectáreas de terreno seminatural que abarca los municipios de Torrelavega y Cartes y que está poblado por arbolado diverso y animado por ambientes acuáticos de origen natural, como el río Besaya, y artificial, como las lagunas de La Barquera.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

