El Grupo de Acción Costera visitó distintos proyectos en Cádiz

El Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental de Cantabria encabezada por su presidente, Javier Incera, ha visitado del 22 al 25 de septiembre proyectos destacados en la comarca gaditana subvencionados a través de los Fondos europeos marítimos y de pesca que gestiona el Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura (GALPA) Cádiz.

El encuentro se enmarca en las actividades de cooperación e intercambio de buenas prácticas entre los distintos grupos españoles. La delegación cántabra mantuvo un encuentro con la presidenta del GALPA anfitrión, Manuela Leal, y estuvo acompañada durante las visitas por su gerente, María José Domínguez.

Desde su sede en Conil de la Frontera, la delegación visitó diferentes proyectos, destacando las salinas Santa Teresa en Chiclana y Estero natural en Puerto Real, ejemplos de recuperación de la actividad salinera tradicional de la zona que estaba en desuso. Las actuaciones desarrolladas por sus promotores contribuyeron a valorizar los recursos patrimoniales e identitarios de la zona convirtiéndolo en un atractivo e innovador recurso turístico. En el marco de estos enclaves naturales extraordinarios, los visitantes pueden disfrutar del sistema de producción natural de sal marina, la actividad del despesque con la degustación de los propios pescados capturados en dichos esteros, disfrutar de sus áreas de descanso y relax naturales, etc.

Asimismo, en Tarifa, el GAC Oriental fue recibido por el presidente y secretario de la Cofradía de pescadores local, que guiaron a la delegación por sus instalaciones e informaron sobre la necesidad de incrementar la cuota de atún rojo a los barcos con cuotas menores para garantizar el relevo generacional de la flota.

Finalmente, en Conil de la Frontera, los miembros del GAC Oriental visitaron la lonja de la cofradía de pescadores para presenciar en directo la subasta de pescado bajo la coordinación del jefe de subastas, observándose un sistema operativo y organizativo muy eficaz para el desarrollo de la actividad y promoción del pescado local.