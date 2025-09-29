  • 29 de septiembre de 2025
Siguen las obras de modernización del túnel de Somaconcha en la A-67, a la altura de Pesquera

Se cortará el tráfico por el tubo, en sentido Santander, hasta las 13:00 horas del 3 de octubre para extender una capa de rodadura del firme.

Se establecerá un itinerario alternativo a través de la carretera N-611, con salida en el enlace 144 de la A-67 y reincorporación en el km 157.

Se podrá circular por un carril de la calzada durante las noches, entre las 20:00 y las 7:00 horas, excepto los vehículos de más de 4m de anchura, que podrán hacerlo lunes, jueves y viernes entre las 20,00 h y 21,30 h.


El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de modernización y mejora de seguridad de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67 y la carretera N-611, en Cantabria. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 31,3 millones de euros (IVA incluido), financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En este contexto, se va a extender una capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada, en sentido Santander, del túnel de Somaconcha, situado en km 147 de la A65, en el municipio de Pesquera. Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 7:00 horas del martes 30 de septiembre y hasta las 13:00 horas del 3 de octubre, se cerrará al tráfico el tubo del túnel en
sentido Santander.

No obstante, se permitirá la circulación por un carril en horario nocturno de 7:00 a 20:00 horas, excepto para vehículos especiales con anchura superior a 4 m, que podrán circular los lunes, jueves y viernes en horario comprendido entre las 20,00 y las 21,30 horas, debido a las limitaciones impuestas por las obras que se están llevando también a cabo en el viaducto de Marlante.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se establecerá un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para circular por la carretera N-611, desde la salida en el enlace 144 de la A-67 hasta la reincorporación a la autovía en el enlace de Santa Cruz de Iguña en el km 157.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

