Banderas rojas en muchas playas de Cantabria

Pese al día soleado y caluroso, el informe de Cruz Roja alerta sobre el estado de las playas este domingo 10 de agosto a las 14.00 horas refleja que hay que evitar muchas de las playas porque tienen bandera roja, lo que prohíbe el baño.

El resto de playas cántabras tienen bandera amarilla – baño con precaución – o verde, que permite el baño libre, pero hay que tener mucho cuidado con las playas con bandera roja. El índice de radiación ultravioleta sigue muy alto, con un nivel de 8.