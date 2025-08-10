  • 10 de agosto de 2025
Varios altercados nocturnos en Torrelavega

.

La segunda noche de fiestas patronales en Torrelavega deja un balance con una intervención policial en la zona de ocio, concretamente en un local ubicado en la calle Alonso Astúlez, con motivo de la cual, una dotación de Policía Nacional fue requerida por ciudadanos que señalaban que había una pelea en dicho lugar, por lo que se trasladaron inmediatamente varios indicativos hacia allí.

Según fuentes de Policía Local durante esa reyerta, en la que participaron varios individuos, se produjeron varios heridos por cortes en manos/brazos durante la pelea en la que, además, se causaron graves destrozos.

Un varón presentaba un corte, por lo que fue trasladado por los servicios sanitarios al Hospital de Sierrallana. Consecuencia de las lesiones sufridas por esa persona, los agentes proceden a la detención de dos individuos como presuntos autores de las mismas, siendo trasladados a dependencias policiales, donde se están practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

También hubo un detenido por atentado contra agente de la autoridad al tratar de agredir a los policías que le realizaban la prueba de alcoholemia en la que arrojó resultado positivo tras darle el alto por una conducción temeraria, multiplicando por seis la tasa máxima permitida (0,15mg/l) al ser este conductor novel.

.

.

.