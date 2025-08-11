  • 11 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. La Guardia Civil…

La Guardia Civil detiene al presunto autor de un robo con violencia e intimidación de un patín eléctrico en Santoña

La Guardia Civil detiene al presunto autor de un robo con violencia e intimidación de un patín eléctrico en Santoña
.

Además en Laredo se esclarecen dos hurtos y un robo con fuerza en grado de tentativa, cometidos en viviendas de la localidad.

11 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en dos actuaciones diferentes enmarcadas dentro del Plan Especial de Actuación para el desarrollo de un ocio responsable y la Operación Verano 2025, ha procedido a la detención de un varón de 33 años de edad y vecino de Santoña, como presunto autor de un delito del robo de un patín eléctrico utilizando violencia e intimidación, así como, se ha instruido diligencias a un vecino de Laredo de 24 años, como presunto autor de dos delitos de hurto y un robo con fuerza en grado de tentativa, cometidos en viviendas de la localidad.

La Guardia Civil de Santoña tuvo conocimiento el pasado día dos de agosto, que a un joven de 19 años que circulaba con un patín eléctrico, había sido abordado por un varón, que se interpuso en su camino, propinándole un empujón y tirándole del mencionado patín. Esta persona obligó al joven a llevarle hasta la zona de Berria, para posteriormente obligarle bajo amenazas a que le entregará el patín.

Las diferentes pesquisas realizadas por la Guardia Civil permitieron establecer quién era el presunto autor de los hechos, siendo localizado y detenido el mismo día dos de agosto, recuperándose el patín eléctrico sustraído. El detenido una vez puesto a disposición de los Juzgados de Santoña, se ordenó su ingreso en prisión.

Viviendas de Laredo

La Guardia Civil comenzó una investigación, por dos hurtos cometidos en una misma vivienda de Laredo, y un robo con fuerza en grado de tentativa en otra vivienda, situada junto a la anterior.

Los tres hechos se cometieron en días consecutivos, lo que, unido a otras indagaciones, permitieron saber que el autor de los mismos podía ser la misma persona.

En los hurtos consumados, en la zona del jardín de la vivienda, se sustrajo herramientas, segadora, bebidas, un sofá, etc. En la otra vivienda se utilizó la fuerza para acceder a la misma sin llegar a sustraer ningún efecto.

Las indagaciones permitieron saber que el presunto autor era un varón de la localidad de 24 años, siendo localizado e investigado en el presente mes de agosto.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Detenido un reclamado por la justicia que en los últimos días cometió nueve delitos Detenido por dos delitos de hurto en domicilios donde había trabajado como albañil Edy Asenjo versiona con 'acidez y truculencia' el clásico de Strindberg "La señorita Julia" - (C) Foto: Ricardo López BlancoEdy Asenjo versiona con ‘acidez y truculencia’ el clásico de Strindberg «La señorita Julia»

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.