La Guardia Civil detiene al presunto autor de un robo con violencia e intimidación de un patín eléctrico en Santoña

Además en Laredo se esclarecen dos hurtos y un robo con fuerza en grado de tentativa, cometidos en viviendas de la localidad.

11 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en dos actuaciones diferentes enmarcadas dentro del Plan Especial de Actuación para el desarrollo de un ocio responsable y la Operación Verano 2025, ha procedido a la detención de un varón de 33 años de edad y vecino de Santoña, como presunto autor de un delito del robo de un patín eléctrico utilizando violencia e intimidación, así como, se ha instruido diligencias a un vecino de Laredo de 24 años, como presunto autor de dos delitos de hurto y un robo con fuerza en grado de tentativa, cometidos en viviendas de la localidad.

La Guardia Civil de Santoña tuvo conocimiento el pasado día dos de agosto, que a un joven de 19 años que circulaba con un patín eléctrico, había sido abordado por un varón, que se interpuso en su camino, propinándole un empujón y tirándole del mencionado patín. Esta persona obligó al joven a llevarle hasta la zona de Berria, para posteriormente obligarle bajo amenazas a que le entregará el patín.

Las diferentes pesquisas realizadas por la Guardia Civil permitieron establecer quién era el presunto autor de los hechos, siendo localizado y detenido el mismo día dos de agosto, recuperándose el patín eléctrico sustraído. El detenido una vez puesto a disposición de los Juzgados de Santoña, se ordenó su ingreso en prisión.

Viviendas de Laredo

La Guardia Civil comenzó una investigación, por dos hurtos cometidos en una misma vivienda de Laredo, y un robo con fuerza en grado de tentativa en otra vivienda, situada junto a la anterior.

Los tres hechos se cometieron en días consecutivos, lo que, unido a otras indagaciones, permitieron saber que el autor de los mismos podía ser la misma persona.

En los hurtos consumados, en la zona del jardín de la vivienda, se sustrajo herramientas, segadora, bebidas, un sofá, etc. En la otra vivienda se utilizó la fuerza para acceder a la misma sin llegar a sustraer ningún efecto.

Las indagaciones permitieron saber que el presunto autor era un varón de la localidad de 24 años, siendo localizado e investigado en el presente mes de agosto.