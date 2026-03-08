Operación FALAN: Detenidas ocho personas que habían ejecutado un asalto con gran violencia en Cantabria

También planeaban un secuestro en Valencia

La organización criminal desarticulada se dedicaba a robos con gran violencia y extorsión a empresarios vinculados a comunidades procedentes de Asia oriental

En varios registros en Madrid se ha descubierto negocios clandestinos, un piso “patera” y 9.000 cajetillas de tabaco falsificadas fabricadas en el sudeste asiático

08 de marzo de 2026. La Guardia Civil, en el marco de la operación “FALAN”, ha detenido a ocho personas (seis varones y dos mujeres), pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo y la extorsión a empresarios vinculados a comunidades procedentes de Asia oriental, que actuaba con gran violencia contra sus víctimas. A los detenidos se les atribuye el supuesto robo con violencia cometido contra un empresario en Cantabria y además ha permitido evitar el secuestro que se estaba preparando contra otro empresario en la provincia de Valencia.

En los cinco registros practicado en distintos inmuebles de Madrid, se han recuperado joyas y diversas evidencias relacionadas con el robo investigado. Asimismo, se ha puesto al descubierto un karaoke y una sala de juegos clandestinos, donde se detectó la práctica de prostitución, el consumo de drogas y la realización de apuestas por importantes cantidades de dinero, interviniéndose en una de las mesas casi 9.000 euros en efectivo.

En otros dos registros se localizó una vivienda utilizada como piso “patera”, alquilada a personas itinerantes, y un inmueble donde se almacenaban 9.000 cajetillas de tabaco falsificadas de una conocida marca, presuntamente fabricadas en el sudeste asiático y preparadas para su distribución.

Robo con violencia

La investigación se inició el pasado año tras el asalto al domicilio de un empresario en Cantabria, propietario de un establecimiento comercial. En el momento del robo se encontraban en la vivienda cuatro personas, que fueron amordazadas y maniatadas, mientras una de ellas era agredida con gran violencia con el objetivo de obtener los efectos de valor.Los autores sustrajeron joyas, prendas de alto valor y un vehículo, con un perjuicio económico que superó los 150.000 euros.

Aunque en el asalto participaron seis personas, los agentes no descartaron la participación de otros miembros del grupo criminal, asentado en Madrid y presuntamente vinculado a estructuras criminales originarias del este de Asia.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil detuvo a finales del pasado año en Madrid a cinco presuntos autores materiales del robo, así como a dos colaboradores necesarios, como presuntos responsables de delitos de robo con violencia, detención ilegal y lesiones.Estas detenciones dieron lugar a cinco registros en Parla, Getafe y en los distritos madrileños de Salamanca, Puente de Vallecas y Usera, donde además de recuperar joyas y otras evidencias relacionadas con los hechos investigados, se detectaron diversas actividades ilícitas.

Preparativos para un secuestro

La investigación continuó para localizar al sexto autor material del robo, que finalmente fue detenido en la provincia de Valencia en 2026.Los agentes pudieron comprobar que esta persona estaba realizando labores de seguimiento sobre otro empresario, con la finalidad de secuestrarlo.

Actualmente se están analizando 130 efectos intervenidos durante los registros, por lo que no se descarta el esclarecimiento de otros hechos delictivos cometidos en distintos puntos del territorio nacional, especialmente contra empresarios vinculados a comunidades procedentes de Asia oriental.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y la colaboración de efectivos de las comandancias de Madrid y Valencia, así como enlaces policiales internacionales acreditados en España y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander.