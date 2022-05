Blanca Portillo cierra la actual temporada del Palacio de Festivales, con la que finalizan las celebraciones por el 30 aniversario

Santander, 27 de mayo de 2022.- El Palacio de Festivales de Cantabria ha programado la próxima semana el último ‘Jueves clásico’ de la temporada actual y la doble función de ‘Silencio’, de Juan Mayorga y con Blanca Portillo.

Se trata de dos espectáculos de música clásica y de teatro, respectivamente, que sirven para cerrar la tercera temporada especial que se ha programado para conmemorar el 30 aniversario del Palacio de Festivales y en la que se ha recuperado la lírica tras diez años sin programar este género.

Así, el jueves, a partir de las 19.30 horas, la sala Pereda recibe a Judith Jaúregui que en su interpretación al piano estará acompañada del Cuarteto Gerhard, formado por Lluis Castán Cochs y Judit Bardolet Vilaró al violín, Miquel Jordà Saún a la viola y Jesús Miralles Roger al violonchelo.

Ya para el viernes y el sábado se ha programado doble función de ‘Silencio’, en la sala Pereda y a las 19.30 horas, con texto y dirección de Juan Mayorga y protagonizada por Blanca Portillo.

Jueves 2 de junio. Sala Pereda. 19:30 h | Jueves clásicos

Judith Jáuregui, piano

Cuarteto Gerhard

Programa:

I parte

A. Dvořák Quinteto para piano n.º 2 en La mayor, Op. 81, B. 155

(1841-1904)

II parte

E. Granados Quinteto con piano en sol menor, Op. 49

(1867-1916)

Duración: 90 min. Con descanso

Aplaudida como artista de refinamiento expresivo, pulsación luminosa y gran personalidad, Judith Jáuregui es una de las pianistas más cautivadoras del momento.

La revista inglesa International Piano la ha descrito recientemente como la “intuición creativa” y “una artista imaginativa, una intérprete sorprendentemente individual, que impresiona por la madurez de su expresión”.

Asimismo, en palabras del medio alemán Piano News, “no es solo la impecabilidad de su interpretación la que cuenta, sino la impresión de escuchar a una pianista que verdaderamente tiene algo que decir”.

Nacida en San Sebastián, ha estado unida a diversas culturas desde su infancia: de madre vasca y padre mexicano de nacimiento y francés de adopción, Judith se inició en la música en su ciudad natal para después finalizar sus estudios en Múnich, Alemania, bajo la tutela del maestro ruso Vadim Suchanov.

En las últimas temporadas ha sido recibida con entusiasmo en salas de referencia como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, el Southbank Centre de Londres, Auditorio Louvre de París, el Konzerthaus de Berlín, Suntory Hall de Tokio, NCPA Pekín, el Festival de Piano de La Roque d’Anthéron, el Festival Radio France de Montpellier en Francia, Schloss Elmau, Murten Classics o Klosters Music.

Ha colaborado recientemente con formaciones como la Britten Sinfonia, Neubrandenburger Philharmonie, PFK Prague Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, Aarhus Symphony Orchestra, Slovak Sinfonietta y la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, además de las principales orquestas españolas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia o la Orquesta Sinfónica de Bilbao teniendo la oportunidad de trabajar, entre otros, con directores como Andrey Boreyko, Marc Soustrot, Víctor Pablo Pérez, Günter Neuhold, Diego Matheuz, Erik Nielsen, Jaime Martín, Jan Willem de Vriend, Claus Efland, Virginia Martínez y Kaspar Zehnder.

Artista involucrada en la música de cámara ha compartido recientemente escenario con cuartetos de cuerda como el Signum Quartett, el Quartet Gerhard, el quinteto de vientos Azahar Ensemble o la chelista Nadège Rochat.

Entre los compromisos de la temporada 20/21 destacan las colaboraciones con la Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española, la Euskadiko Orkestra y la Hradec Králové Philharmonie. En recital, viajará al Ciclo de Grandes Pianistas del Teatro Mayor de Bogotá, al Piano(s) Festival de Lille y al Festival Piano Classique de Biarritz en Francia o al Festival Palermo Classica en Italia y regresará a grandes salas españolas como el Auditorio de Zaragoza, el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y el Auditorio Nacional de Madrid, entre otras.

Su último álbum ‘Die romantische Seele’ (Ars Produktion – 2020)con música de Robert y Clara Schumann ha sido recibido con entusiasmo en medios musicales europeos, como muestra la revista musical Audio Klassik que afirma que “Jáuregui descubre en la brillantez que deslumbra su interpretación también una melancolía profundamente arraigada, que aparece una y otra vez en este álbum. En resumen, la pianista se identifica aquí como el alma gemela de Schumann: la cultura más refinada en el ataque, combinada con elegancia y delicadeza”.

Su discografía anterior refleja su amplio repertorio: desde el mismo Schumann, a quien dedicó su primer álbum editado en 2010 y fue galardonado como mejor álbum de clásica en los Premios de la Música Independiente, a otros autores como Granados, Liszt, Chopin, Falla, Mompou, Albéniz, Szymanowski o Scriabin. Cabe resaltar el álbum ‘Pour le tombeau de Claude Debussy’(Ars Produktion – 2019), grabado en directo desde un concierto íntimo en Viena y que fue nominado a los Premios Opus Klassik 2020dentro de la categoría grabación en vivo del año tras la ovación de la crítica, que alabó la interpretación de la pianista definiéndola como “soberanía pianística”, “poesía que brilla con luz propia”.

Cuarteto Gerhard: Lluis Castán Cochs y Judit Bardolet Vilaró, violines | Miquel Jordà Saún, viola | Jesús Miralles Roger, violonchelo

Considerado uno de los cuartetos más destacados de su generación a nivel internacional, el Cuarteto Gerhard sen distingue por su remarcable sensibilidad por el sonido y por un respeto profundo por la música como uno de los mayores valores humanos. Como cuarteto sus principales influencias han sido en Basilea (Rainer Schmidt), Berlín (Eberhard Feltz) y Hannover (Oliver Wille) donde obtuvieron la primera Matrícula de Honor en música de cámara de toda la historia de la Hochschule.

Ganadores de varios premios nacionales e internacionales, el Cuarteto Gerhard ha participado en importantes escenarios internacionales como la String Quartet Biennale Amsterdam 2020 y Muzenforum a Bloemendaal (Holanda), temporada de música de cámara Stadt-Casino de Basilea (Suiza), el festival de cuartetos de cuerda de Burdeos y el Festival Radio France Montpellier (Francia), el Mozartfest de Würzburg y Heidelberger Frühling (Alemania) y temporada Musikamera en La Fenice de Venecia (Italia) entre otros. También han sido invitados a festivales de verano de prestigio como la Schubertiada de Vilabertran, Festival Pau Casals de El Vendrell, Porta Ferrada, Aix-enProvence y Verbier. A partir de la temporada 18/19 son artistas residentes en el Palau de la Música de Barcelona y del Auditorio Josep Carreras de Vilaseca.

Es destacable su compromiso con la música de nueva creación, actuando en eventos relevantes como el ciclo del CNDM de Madrid (España), Nuit de la Création en Aix-enProvence (Francia) y en el Arnold Schoenberg Center de Viena (Austria). Sus interpretaciones han sido retransmitidas por Catalunya Música, RNE (Radio Nacional de España), NDR y SWR (Alemania), BBC (UK) y France Musique (Francia).

A nivel discográfico cabe destacar su álbum Portrait (‘Seed Music’ 2016) – premio de la crítica al mejor CD 2016, un lanzamiento con obras de Kurtag, Berg y Schumann bajo discográfica ‘Harmonia Mundi International’y un próximo CD con obras de Kurtág y Schubert con‘Bleu Danube’, discográfica y productora francesa con quién también llevan a cabo la película/performance ‘Suite Lyrique’que estrenaron con éxito en Ámsterdam el pasado enero 2020. De los próximos compromisos destacan un estreno mundial en KunstFest Weimar y su debut en Elbphilharmonie Hamburg.

Viernes 3 y sábado 4 de junio. Sala Pereda. 19:30 h | Teatro

‘Silencio’

Texto y dirección, Juan Mayorga

Con Blanca Portillo

Texto y dirección: Juan Mayorga

Iluminación: Pedro Yagüe

Escenografía y vestuario: Elisa Sanz

Espacio sonoro: Manu Solís

Diseño gráfico: Javier Portillo

Una producción de Avance Producciones y Entrecajas Producciones Teatrales

Duración: 100 min. Sin descanso

Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, cumpliendo con el preceptivo protocolo, el dramaturgo, o acaso una actriz amiga a quien ha pedido que lo represente en el solemne acto, va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado ‘Silencio’.

Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas -familiares, amigos, colegas, autoridades, desconocidos…- que han venido a acompañarlo esta tarde. Va a hablar sobre el silencio en la vida y en el teatro, quizá también sobre el silencio en su vida y en su teatro. Y, sobre todo, va a viajar por silencios teatrales o literarios que han marcado su memoria y su imaginación -el silencio de ‘Antígona’, el de ‘La casa de Bernarda Alba’, el de la ‘Carta al padre’, el de ‘Woyzeck’, el de ‘La vida es sueño’, el de ‘La más fuerte’, el de ‘El Gran Inquisidor’, el de los frágiles personajes de Chéjov, el de las extrañas criaturas de Beckett, el de Sancho Panza…- y, arrastrado por el deseo de teatro, llegará a interpretarlos como si estuviese en un escenario.

Igual que a los espectadores, esos silencios pueden enfrentar, a quien escribió el discurso y a quien ahora lo pronuncia, con los silencios de sus propias vidas. Quizá quien pronuncia el discurso y quien lo escribió tengan, en cada momento, la tentación de callar. Quizá el silencio, que soporta el discurso y sobre el que el discurso indaga, ponga el discurso en peligro. Y quizá lo más valioso sea finalmente, por encima y por debajo de las palabras, poder escuchar juntos el silencio.

Notas del director

En mi discurso de ingreso a la Real Academia Española, casa de las palabras, especulaba con la fantasía de que quien lo estuviera pronunciando no fuese su autor, sino un actor que me representase. Al fin y al cabo, se trataba de un discurso sobre el teatro y, dentro de éste, sobre aquello que, en el teatro, hallándose más allá de las palabras, pertenece, antes que a nadie, al actor: el silencio. Me fue en seguida muy claro que ese discurso sobre el teatro podía convertirse él mismo en teatro, esto es, en una experiencia poética en el espacio y en el tiempo, y que no habría mejor intérprete para encarnarlo que mi amiga y admirada Blanca Portillo. Y empezamos a encontrarnos, desde la distancia, en aquellos días de conmoción y silencio, para pensar juntos cómo construir, desde ese silencio, este ‘Silencio’. Que se ofrece ante todo sobre el decir y el callar, sobre la voz bella y poderosa y el gesto elocuente de una actriz extraordinaria. Y que ojalá ofrezca aquello que constituye, desde los griegos, el teatro que ambos amamos: acción, emoción, poesía y pensamiento.