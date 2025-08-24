Bomberos del Gobierno de Cantabria sofocan el incendio de un bazar en Cabezón de la Sal

Bomberos del Gobierno de Cantabria han intervenido en la extinción de un incendio en un bazar ubicado en el Polígono de Las Navas, en Cabezón de la Sal. Ha resultado afectada media nave de la planta de abajo. La segunda y la tarde planta, al igual que otras naves colindantes, han resultado afectadas por humo.



El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a los bomberos del Ejecutivo autonómico, bomberos de Torrelavega, Guardia Civil y Policía Local.

Una vez controlado el incendio, han refrescado y ventilado la zona afectada.