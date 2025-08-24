Solo una playa con bandera roja en Cantabria

Este domingo 24 de agosto, a las 12.00 horas, Cantabria solo tiene con bandera roja la playa de Galizano en Ribamontán al Mar, según el informe de Cruz Roja.

El resto de playas cántabras tienen bandera verde con baño libre, y unas pocas con bandera amarilla, que permite el baño con precaución.

El día se presenta soleado, las temperaturas son muy agradables y el índice de radiación ultravioleta es medio, con un valor de 5.