  • 24 de agosto de 2025
Intensa jornada de rescates en Cantabria

Este domingo 24 de agosto se ha vivido una intensa jornada de rescates en Cantabria, entre efectivos de Bomberos del Gobierno de Cantabria, 112 y el helicóptero de rescate en varias intervenciones en distintos puntos de la región.

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado a una mujer (Santander, 67 años) con un golpe en la cabeza mientras hacía una ruta en el Monte Buciero, en Santoña.

La mujer fue asistida y guiada por técnicos de 061 Cantabria y por los bomberos en la bajada, que ha podido realizar por sus propios medios. Ha sido trasladada al Hospital de Laredo.

Además, el helicóptero del Gobierno de Cantabria ha realizado esta tarde tres intervenciones en San Vicente de la Barquera, Arredondo y Camaleño.

En primer lugar, ha rescatado a un varón (Madrid, 55 años) con una pierna rota en la ruta de los acantilados de San Vicente de La Barquera.

En segundo lugar, en Los Collados del Asón, en Arredondo, han rescatado en buen estado a un senderista (Madrid, 66 años) que se había quedado enriscado. Tras una operación de grúa de izado rápido, el afectado ha sido depositado en el parking y no ha requerido asistencia sanitaria.

Además, la aeronave ha rescatado a dos senderistas que hacían la ruta del Hayedo de Las Ilces, en Camaleño. Un varón (Cornwall, Inglaterra, 63 años) con una fractura de fémur , y una mujer (Cornwall, Inglaterra, 62 años) con un rasguños y golpes en un brazo.

Una vez en el Seve Ballesteros, han sido trasladados a Valdecilla en sendas ambulancias de 061 Cantabria.

David Laguillo






David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

