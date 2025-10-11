Caos en Cartes: el PP niega haber apoyado al exalcalde en un comunicado enviado a la prensa

El consistorio envió un comunicado a toda la prensa de Cantabria en el que incluía el presunto apoyo de la concejal del PP Covadonga Fernández, que niega haberlo suscrito

En la imagen el comunicado, en el poco habitual formato JPG, que el Ayuntamiento de Cartes envió ayer a toda la prensa de Cantabria

Las últimas horas en el municipio de Cartes han sido caóticas, tras filtrarse a la prensa que el exalcalde Agustín Molleda habría obtenido una plaza mientras era regidor del municipio, en un proceso que tanto él como el partido al que pertenece (PSOE) defienden como realizado con «máxima transparencia, cumpliendo con todas las garantías legales».

En este sentido, la confusión se amplió ayer a grados estratosféricos al enviarse desde el Ayuntamiento de Cartes un Comunicado Oficial a toda la prensa de Cantabria, en el peculiar formato de una imagen JPG, un formato nada habitual para las Notas de Prensa ya que lo normal son archivos de texto en formato Word o PDF, que a diferencia de un JPG, los textos se pueden reutilizar por los periodistas con comodidad.

El comunicado incluía la afirmación «La alcaldesa Lorena Cueto junto a los portavoces del grupo socialista Luis Carlos Rubio, del Partido Popular Covadonga Fernández y del PRC Emilia Peón y el resto de la corporación municipal no estamos dispuestos a que nadie deslice una cortina de desinformación o desconfianza en ninguno de los procedimientos o expedientes», añadiendo el «máximo apoyo y respeto» a los empleados cuyos nombres aparecen en los medios de comunicación, en referencia a los puestos logrados por Molleda y su hermana.

Pero pocas horas después la concejala del PP Covadonga Fernández negó haber suscrito un comunicado en apoyo al exalcalde socialista, Agustín Molleda, aunque también aclaró que el PP ‘no pone en duda la actuación de los empleados públicos’, pero ‘sí ponemos en duda la falta de ética, de rigor y de moralidad de Molleda al haber sido juez y parte del diseño del proceso de estabilización de su propia plaza y de la de su hermana’, afirma el PP.

Fernández explica que la alcaldesa, Lorena Cueto, se puso en contacto con ella para enviar un comunicado en apoyo a los trabajadores municipales, “que nada tiene que ver con el que finalmente ha enviado la regidora socialista”.

Tras conocerse estos días que el socialista Agustín Molleda intervino en su etapa como alcalde de Cartes en el diseño del proceso de estabilización de su propia plaza y la de su hermana, desde el PP aclaran que “nadie pone en duda la actuación de los empleados públicos que han participado en el proceso y han actuado conforme a la legalidad, pero sí ponemos en duda la falta de ética, de rigor y de moralidad de Agustín Molleda al ser juez y parte de dicho proceso. Porque se tenía que haber abstenido”.

Covadonga Fernández también ha recordado que cuando Molleda inició el proceso de estabilización ella no era concejal en el Ayuntamiento de Cartes.