El BOE publica el cese del jefe DAO de la Policía Nacional

  19 de febrero de 2026
El Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha firmado la orden INT/106/2026, de 18 de febrero, por la que se dispone el cese del Comisario Principal don José Ángel González Jiménez como Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el cese este jueves 19 de febrero.

Este cese se enmarca en el escándalo sexual que ha saltado a la opinión pública tras conocerse la denuncia contra González Jiménez por una presunta violación a una agente con la que mantuvo una relación que se había roto.

El caso ha tenido especial impacto en los medios de comunicación tras conocerse que la agente, según declara su abogado, está en estado de «shock» y tuvo que presentar su denuncia en un juzgado en vez de en una comisaría, al tratarse del DAO y su «relación de poder».

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

