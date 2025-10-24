Cantabria es la ‘única autonomía que pierde empleo en el último año y la segunda con más aumento del paro’, valora UGT

UGT subraya que la región pierde 3.700 empleos indefinidos en el último año y es la quinta autonomía con menor porcentaje de ellos

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, destacó hoy que las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año “no son buenas sino todo lo contrario porque somos la única autonomía española con menos personas ocupadas y la segunda con más desempleadas en el último año”.

“Los datos confirman que nuestro mercado laboral está peor que hace un año, con más paro y menos población ocupada y tras un verano caracterizado por la creación de empleo muy temporal y precario principalmente destinado a jóvenes de menos de 25 años”, agregó Carmona.

El secretario general de UGT precisó al respecto que “en el tercer trimestre de este año se registraron en Cantabria 2.100 personas ocupadas más que en el anterior porque hubo un incremento de más de un 39% de empleos de menores de 25 años (+5.700) pero a costa exclusivamente de contratos temporales, que aumentaron casi un 13% (+4.600) porque los indefinidos se volvieron a reducir”.

Carmona añade que “a diferencia de lo que ocurrió nada más entrar en vigor la reforma laboral, ahora en Cantabria se destruyen 7.300 empleos masculinos con contrato indefinido en el último año y sólo se crea empleo temporal en este sexo; mientras en las mujeres es al revés, aunque la creación de empleo femenina sigue muy limitada tanto en cantidad como en calidad y muy dependiente del sector servicios”.

“No sólo tenemos más personas desempleadas que hace un año en estas fechas, tenemos 2.300 empleos menos y toda esta pérdida es de personas ocupadas que tenían un contrato indefinido (-3.700), lo que confirma que Cantabria sigue siendo una de las autonomías con menor tasa de empleo indefinido del país”, recalcó el sindicalista, que puntualiza que “a todo ello se une que somos la única autonomía con Navarra que pierde población activa en el último año”.

“Somos la quinta autonomía española con menos tasa de estabilidad o empleos con contrato indefinido (81,9%), lo que reafirma que el crecimiento del empleo en Cantabria se asienta ahora en el temporal y precario, que entra y sale del mercado laboral según la época del año”, comenta Carmona.

En la misma línea, Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha valorado hoy con preocupación los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025 facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que alertan de la fragilidad del mercado laboral al constatar que es la mayor caída de la ocupación para un tercer trimestre de los últimos cinco años.

Así, hay 268.400 personas ocupadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, donde había 2.300 personas ocupadas más. Además, las personas asalariadas han caído en 2.600 mientras que las desempleadas han aumentado en 1.200 con respecto al mismo trimestre del año anterior.

“Nos hemos detenido en el análisis desagregado por sexos con respecto al mismo trimestre del año anterior porque se invierte la tendencia y en esta ocasión los peor parados son los hombres, ya que mientras que en las mujeres la ocupación aumenta en 2.500 personas, en los hombres disminuye en 4.800. Por su parte, las mujeres asalariadas suben en 1.300 y los hombres reducen su número en 4.000”, ha apuntado Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

Por sectores, la ocupación con respecto al mismo periodo del año anterior es peor en todos salvo en Servicios que aumenta en 500 personas pero si hay una cifra especialmente preocupante es la que se desprende de la industria, donde la ocupación cae en 2.600 personas.

“La industria es uno de los sectores de mayor valor añadido para nuestra región y es preocupante una caída tan significativa en el número de personas ocupadas y asalariadas. No se puede abandonar un sector productivo de tanto peso como el industrial que, además, tradicionalmente ofrece un empleo más estable y de mayor calidad”, ha destacado Lombilla.

En cuanto a la contratación, la EPA también deja datos negativos, ya que descienden en 3.700 los contratos indefinidos mientras suben los temporales en 1.100 y se reducen las jornadas a tiempo completo en 1.700 y las jornadas a tiempo parcial en 600.

Para la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, “estos datos evidencian la ausencia de estabilidad en nuestro mercado de trabajo. En un trimestre de bonanza en el que se tendría que crear empleo, los contratos indefinidos que son la principal fuente de estabilidad de nuestro mercado de trabajo se reducen de forma importante”.

Por último, si comparamos los datos con respecto al trimestre anterior, el sindicato ha considerado que es una nueva oportunidad perdida porque lo que tendría que ser un trimestre de descenso del paro, al coincidir con la temporada estival, ha supuesto, en cambio, que el paro vuelva a subir (1.700 personas más).

“En este momento son muy importantes las partidas que se fijen en los presupuestos generales para Cantabria en 2026. Desde CCOO exigimos al Gobierno regional que los presupuestos tengan en cuenta las necesidades de las personas trabajadoras y contribuyan a la estabilidad de nuestro mercado de trabajo. Es fundamental que se mantengan las inversiones en la industria y que las políticas activas de empleo se implementen especialmente con el recientemente firmado Plan de Empleo para Mayores de 45 años y con la puesta en marcha tras su negociación en el marco del Diálogo Social de un nuevo plan de empleabilidad para las personas jóvenes”, ha concluido Lombilla.