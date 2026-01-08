Cantabria estará el viernes y la madrugada del sábado en aviso naranja por costeros

Se espera viento del oeste fuerza 8 y mar combinada del oeste o noroeste de hasta 7 metros

Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral desde hoy jueves, día 8, hasta el sábado, día 10.

Los avisos por mala mar darán comienzo a las 19:00 horas del jueves, con nivel amarillo hasta el final del día, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Esta medianoche se recrudecen las condiciones de la mar pasando el aviso a naranja hasta las 06:00 horas del sábado. La previsión para la jornada del viernes es de mar combinada del oeste o noroeste de 5 a 7 metros, y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8). Para el día siguiente, 10 de enero, se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.

Pasado el aviso naranja se retoma el amarillo, entre las 06:00 y las 16:00 horas del sábado, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.