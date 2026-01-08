  • 8 de enero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. La ONCE dedica…

La ONCE dedica un cupón a la artesanía de Cantabria

.

La obra ‘Ballena Franca’, de la ceramista cántabra Cristina Ortiz, será la imagen del cupón de la ONCE del 12 de enero de 2026

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria y la ONCE han presentado el cupón del próximo 12 de enero que está dedicado a la artesanía cántabra y que llevará como imagen la obra ‘Ballena Franca’, por la artesana cántabra Cristina Ortiz.

El acto ha estado presidido por el consejero Eduardo Arasti, quien ha destacado la importancia de la artesanía como sector estratégico dentro de la economía regional, no solo por su aportación cultural, sino también por su capacidad de generar empleo, innovación y valor añadido ligado al territorio.

La elección de esta obra para ilustrar el cupón de la ONCE del próximo 12 de enero de 2026 supone un reconocimiento al talento artesanal de Cantabria y una oportunidad de proyección nacional para el sector, al difundirse millones de cupones en todo el país.

Eduardo Arasti ha subrayado también el papel fundamental de la Asociación de Artesanos de Cantabria (AAC) en la promoción y defensa del sector, así como el compromiso del Gobierno de Cantabria con el apoyo a los oficios artesanos, la formación continua y la innovación como herramientas para asegurar su competitividad en un mercado globalizado.

“La artesanía cántabra es identidad, tradición y futuro. Iniciativas como esta colaboración con la ONCE contribuyen a visibilizar el trabajo de nuestros artesanos y a reforzar su reconocimiento social y económico”, ha concluido el consejero.

La presentación del cupón de la ONCE dedicado a la artesanía cántabra se enmarca en las acciones de apoyo institucional al sector artesanal, considerado un elemento clave del patrimonio cultural y productivo de Cantabria.

Durante la presentación también han estado presentes el delegado de la ONCE, Óscar Pérez, y el presidente del Consejo, Sergio Olavarría, mientras que por parte de la Asociación de Artesanos y Profesionales de Cantabria han asistido la presidenta Marta Kauffmann y la tesorera, Amparo Godoy, así como la autora de la obra, Cristina Ortiz.

Sobre la autora y su obra

Cristina Ortiz, nacida en Santander, es una de las artesanas más representativas de la comunidad autónoma. Especializada en cerámica, cuero y textiles, ha desarrollado una trayectoria marcada por la excelencia técnica y la integración de elementos inspirados en la naturaleza y el paisaje cántabro. A lo largo de su carrera, ha evolucionado desde la loza y las pastas de baja temperatura, vinculadas a la tradición europea del siglo XIX, hacia la cerámica de alta temperatura, trabajando principalmente con gres y porcelana.

Esta evolución técnica le ha permitido crear obras de mayor complejidad formal y expresiva, caracterizadas por el detalle, la riqueza de texturas y una fuerte presencia visual. En este contexto se enmarca ‘Ballena Franca’, una escultura que representa a este cetáceo emblemático del mar Cantábrico como símbolo de vida, resistencia y conexión con el ecosistema marino.

Más allá de su valor estético, la obra incorpora un mensaje de reflexión sobre la relación entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente. Las incisiones en la superficie cerámica y la inclusión de maderas antiguas y erosionadas, que evocan la memoria industrial de diques y astilleros, refuerzan el diálogo entre progreso, sostenibilidad y conciencia ecológica.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Todo preparado en San Vicente de la Barquera para la Cabalgata de Reyes Magos el lunes 5 de enero Default ThumbnailCCOO advierte que Cantabria cierra 2025 con una leve caída del paro que ‘no sirve para paliar la inestabilidad del mercado laboral’ Default ThumbnailLos técnicos trabajan para restablecer el suministro de agua en San Vicente de la Barquera

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.