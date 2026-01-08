La ONCE dedica un cupón a la artesanía de Cantabria

La obra ‘Ballena Franca’, de la ceramista cántabra Cristina Ortiz, será la imagen del cupón de la ONCE del 12 de enero de 2026

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria y la ONCE han presentado el cupón del próximo 12 de enero que está dedicado a la artesanía cántabra y que llevará como imagen la obra ‘Ballena Franca’, por la artesana cántabra Cristina Ortiz.

El acto ha estado presidido por el consejero Eduardo Arasti, quien ha destacado la importancia de la artesanía como sector estratégico dentro de la economía regional, no solo por su aportación cultural, sino también por su capacidad de generar empleo, innovación y valor añadido ligado al territorio.

La elección de esta obra para ilustrar el cupón de la ONCE del próximo 12 de enero de 2026 supone un reconocimiento al talento artesanal de Cantabria y una oportunidad de proyección nacional para el sector, al difundirse millones de cupones en todo el país.

Eduardo Arasti ha subrayado también el papel fundamental de la Asociación de Artesanos de Cantabria (AAC) en la promoción y defensa del sector, así como el compromiso del Gobierno de Cantabria con el apoyo a los oficios artesanos, la formación continua y la innovación como herramientas para asegurar su competitividad en un mercado globalizado.

“La artesanía cántabra es identidad, tradición y futuro. Iniciativas como esta colaboración con la ONCE contribuyen a visibilizar el trabajo de nuestros artesanos y a reforzar su reconocimiento social y económico”, ha concluido el consejero.

La presentación del cupón de la ONCE dedicado a la artesanía cántabra se enmarca en las acciones de apoyo institucional al sector artesanal, considerado un elemento clave del patrimonio cultural y productivo de Cantabria.

Durante la presentación también han estado presentes el delegado de la ONCE, Óscar Pérez, y el presidente del Consejo, Sergio Olavarría, mientras que por parte de la Asociación de Artesanos y Profesionales de Cantabria han asistido la presidenta Marta Kauffmann y la tesorera, Amparo Godoy, así como la autora de la obra, Cristina Ortiz.

Sobre la autora y su obra

Cristina Ortiz, nacida en Santander, es una de las artesanas más representativas de la comunidad autónoma. Especializada en cerámica, cuero y textiles, ha desarrollado una trayectoria marcada por la excelencia técnica y la integración de elementos inspirados en la naturaleza y el paisaje cántabro. A lo largo de su carrera, ha evolucionado desde la loza y las pastas de baja temperatura, vinculadas a la tradición europea del siglo XIX, hacia la cerámica de alta temperatura, trabajando principalmente con gres y porcelana.

Esta evolución técnica le ha permitido crear obras de mayor complejidad formal y expresiva, caracterizadas por el detalle, la riqueza de texturas y una fuerte presencia visual. En este contexto se enmarca ‘Ballena Franca’, una escultura que representa a este cetáceo emblemático del mar Cantábrico como símbolo de vida, resistencia y conexión con el ecosistema marino.

Más allá de su valor estético, la obra incorpora un mensaje de reflexión sobre la relación entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente. Las incisiones en la superficie cerámica y la inclusión de maderas antiguas y erosionadas, que evocan la memoria industrial de diques y astilleros, refuerzan el diálogo entre progreso, sostenibilidad y conciencia ecológica.