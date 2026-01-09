Investigados por no realizar trabajos de fontanería que habían cobrado

En un caso, un varón de 47 años ha sido investigado en Castro Urdiales tras cobrar un adelanto de 1.100 euros por una caldera que nunca instaló a una mujer octogenaria.

En una actuación paralela, otro varón de 41 años ha sido detenido en Cabezón de la Sal por presuntamente estafar a una mujer de 70 años por una obra que no realizó tras recibir 3.200 euros

No consta que la persona investigada se dedique de manera profesional a estos servicios, mientras que el detenido tiene antecedentes por hechos similares

09 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en el presente mes de enero, ha procedido a la detención de un varón de 41 años vecino de Santander y a instruir diligencias en calidad de investigado a un varón de 47 años vecino de Castro Urdiales, como como presuntos autores de sendos delitos de estafa cometidos contra personas de avanzada edad, al cobrar un anticipo uno por la instalación de la caldera y otro una obra en un baño, no realizando los trabajos ni atendiendo las llamadas de las víctimas.

En el presente mes de enero, la Guardia Civil de Castro Urdiales localizó a la persona que había cobrado 1.100 euros como adelanto por la instalación de la caldera, instruyéndole diligencias en calidad de investigado, como presunto autor de un delito de estafa.

En una intervención independiente, los agentes de la Guardia Civil de Cabezón de la Sal procedieron a la detención de un hombre por hechos similares denunciados por una mujer de 70 años el pasado mes de diciembre. En este caso, el detenido debía realizar una obra en el cuarto de baño de la vivienda de la perjudicada, y tras recibir el pago de 3.200 euros por los trabajos el pasado mes de mayo, el operario no realizó la misma ofreciendo constantes excusas y justificaciones.

La Guardia Civil de Cantabria, trabaja diariamente en la seguridad de nuestros mayores, en el marco del Plan Mayor Seguridad, realizando tanto actividades divulgativas con consejos, como otras de índole preventivo o de investigación de delitos de los que pueden ser víctimas.

De esta forma, se aconseja a nuestros mayores, que cuando tengan que realizar algún trabajo o reforma en sus casas, lo contraten con profesionales de acreditada solvencia, solicitando previamente presupuesto por escrito y si tienen que realizar algún tipo de adelanto económico, además de que les faciliten un documento de haber recibido dicho pago, se realice el pago mediante transferencia bancaria.