Cantabria estará hasta el viernes en aviso naranja por costeros

Miércoles y jueves tendrán activado también el aviso amarillo por fuerte viento

Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Santander- 21.01.2026

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral, y amarillo por fuerte viento en toda la Comunidad.

Los avisos por mala mar darán comienzo a las 21:00 horas de la jornada de hoy, con nivel naranja, hasta las 21:00 horas de mañana, por viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), y mar combinada del noreste de 4 a 5 metros en la tarde de hoy, cambiando a oeste o noroeste de 5 a 7 metros el jueves.

Tras el aviso naranja desciende un nivel el riesgo, pasando a amarillo, entre las 21:00 horas del jueves y las 06:00 horas del viernes, ante la previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. Esta leve mejora irá seguida de un recrudecimiento de las condiciones de la mar, retomándose el aviso naranja, entre las 06:00 y el final del viernes. La previsión para esta franja temporal es de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros.

Además, en estos momentos está activo el aviso amarillo por fuerte viento en toda Cantabria, que se extenderá hasta las 18:00 horas. Se prevén rachas de componente sur de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de 80 kilómetros por hora en Liébana y la Cantabria del Ebro.

El aviso amarillo por fuerte viento se reactivará entre las 15:00 horas del jueves y la medianoche de la misma jornada por rachas de componente sur de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.