En la imagen de archivo personas observan un temporal en Santander – (C) Foto: David Laguillo

Santander activa esta tarde el dispositivo preventivo por aviso naranja en la costa

AEMET prevé viento del oeste (fuerza 8), de 62 a 74 km/h, con mar combinada del noroeste

Castillo asegura que el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal y llama a la prudencia de los ciudadanos para que eviten acercarse a zonas expuestas al oleaje

El Ayuntamiento de Santander activará a lo largo de esta tarde el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como explica el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, se ha activado el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en el litoral, desde las 21.00 horas de este miércoles.

La previsión es de mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros, -cambiando a oeste o noroeste de 5 a 7 metros el jueves-, y viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

Siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento desplegará las medidas preventivas habituales, que comprenden el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago y del minizoo de La Magdalena.

El aviso por fenómenos costeros en el litoral santanderino se prolongará previsiblemente durante los próximos días, por lo que el edil ha explicado que el dispositivo municipal se adaptará a la evolución del temporal.

Por último, ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.

