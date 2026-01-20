Pintadas en la sede de FILMIN por un documental sobre los altercados del «procés» en 2019 – Foto: Jaume Ripoll en Twitter (X)

El cofundador y director editorial de la plataforma FILMIN, una de las ‘apps’ de cine y series más destacadas de España, Jaume Ripoll, ha denunciado en su cuenta de X (Twitter) que la sede de la empresa ha amanecido con pintadas.

En la pintada acusan a FILMIN de ser «colaboracionistas» con «la represión española», tras una campaña de boicot en redes sociales después de que la plataforma incluyera en su catálogo el documental «Ícaro: la ciudad en llamas».

El documental, dirigido por Susana de Alonso y Elena García Cedillo, ofrece solo una parte de la historia, porque da voz a los policías nacionales destinados en Barcelona durante los altercados de 2019, después de la sentencia del procés. El reportaje ha sido muy criticado precisamente por su parcialidad, al no incluir voces contrastadas de las otras partes integrantes del conflicto en el «procés».

En respuesta a las críticas, FILMIN publicó un comunicado en el que el propio Ripoll defendía que eran «conscientes» de que los hechos de octubre de 2019 «siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana. Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de «Ícaro: la semana en llamas».

FILMIN reconoce que el documental de 2022 «aporta una mirada concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona. Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de lo que ocurrió», aunque aclara que la película «no ha sido producida ni distribuida por Filmin; es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero».

«Filmin no censura películas por su orientación ideológica. Nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal», afirmó la plataforma, aunque después de esta aclaración en redes la sede de la empresa ha amanecido con la pintada.